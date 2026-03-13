Рубль может временно вернуться в район 76-78 руб./$1 в конце марта - ПСБ

Курс валютной пары доллар/рубль может временно вернуться в район 76-78 руб./$1 в конце текущего месяца, в апреле заметное ослабление национальной валюты не ожидается, сообщается в материале аналитика банка ПСБ Дениса Попова.

Отечественный валютный рынок проходит через очередную волну роста неопределенности, которая в значительной степени вызвана внешними и регуляторными факторами, констатирует эксперт.

Так, рост стоимости биржевых "свопов" CNY/RUB (около 8% в среднем с начала февраля после 0,6% за январь) отражает дефицит юаневой ликвидности, который, судя по всему, связан с ростом платежей экспортеров по валютному долгу.

"При этом сам по себе этот фактор был недостаточным для изменения курса. Но параллельное решение о коррекции бюджетного правила изменило ситуацию и за счет сокращения значительного объема продаж валюты со стороны Банка России привело к умеренному ослаблению рубля", - отмечает Попов.

Тем не менее, говорится в материале эксперта ПСБ, в краткосрочной перспективе на курс валюты будут влиять следующие факторы:

- В марте и апреле экспортеры должны будут уплатить повышенные сборы в бюджет и нарастить продажи валюты. Судя по биржевым оборотам, к уплате мартовских сборов они еще не подготовились и в конце текущего месяца можно ожидать коррекционное укрепление рубля.

- История последних лет показывает, что в апреле спрос юрлиц на валюту сезонно слаб, что также будет поддерживать национальную валюту.

- В апреле экспортеры начнут поставлять на рынок повышенную валютную выручку, сформированную ростом мировых цен на сырье.

"Таким образом, определяем краткосрочный курсовой таргет в районе 80 руб./$1. Допускаем временный возврат курса пары USD/RUB в район 76-78 руб./$1 в конце марта. В апреле заметного ослабления рубля также не ждем. Прогноз курса на конец года пока сохраняем на уровне 87,5 руб./$1. После обнародования деталей нового бюджетного правила прогноз может быть скорректирован", - пишет Попов в обзоре ПСБ.

