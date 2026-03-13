"БКС МИ" открыл торговую идею: покупать акции Henderson с целью 530 руб

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") открыл торговую идею "покупать акции МКПАО "Хэндерсон" (Henderson) с целью 530 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: до 10,8%, стоп-лосс: 470 руб., говорится в комментарии аналитика Людмилы Рокотянской.

Цена акций эмитента находится в зоне исторических минимумов, которые были достигнуты в декабре 2023 года, констатирует эксперт.

По осциллятору RSI актив выглядит перепроданным не только на дневном графике, но даже не недельном. Довольно часто это может указывать на высокую вероятность отскока, отмечает Рокотянская.

"Ближайшая цель отскока просматривается в районе 507 руб. Однако при благоприятном стечении обстоятельств возможно и более сильное движение в блок 507-530 руб." - полагает она.

Компания регулярно отчитывается и поддерживает связь с инвесторами. 17 марта Henderson представит результаты по выручке за февраль 2026 года.

Из минусов идеи, по мнению аналитика "БКС МИ", можно выделить техническую сложность с определением уровня "стоп-заявки", так как бумага уже находится в зоне исторического "дна" и может отличаться повышенной внутридневной волатильностью.

