Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики в ожидании публикации данных об инфляции

Москва. 13 марта. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики в ожидании публикации Росстатом данных о недельной и месячной (за февраль) инфляции в РФ, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы резко снизились по итогам торгов в четверг на фоне подъема цен на нефть до максимумов с 2022 года из-за военного конфликта на Ближнем Востоке. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent подскочила на 9,2%, что стало самым резким повышением с мая 2020 года, до $100,46 за баррель. Цена Brent на закрытие рынка была выше отметки в $100 за баррель впервые с августа 2022 года.

Подъем цен на нефть способствует росту опасений ускорения инфляции и снижению ожиданий дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС). Аналитики Goldman Sachs скорректировали прогноз в отношении следующего снижения базовой процентной ставки Федрезервом и теперь ожидают, что это произойдет лишь в сентябре, а не в июне. Рынки в данный момент рассчитывают в лучшем случае лишь на одно уменьшение ставки ФРС на 25 базисных пунктов до конца текущего года, тогда как до начала военного конфликта на Ближнем Востоке прогнозировали два снижения по 25 базисных пунктов.

Данные министерства труда США, опубликованные в четверг, показали незначительное снижение числа новых заявок на пособие по безработице в стране на прошлой неделе - на 1 тыс., до 213 тыс. Число новостроек в Штатах в январе выросло на 7,2% относительно предыдущего месяца, до 1,487 млн в пересчете на годовые темпы - максимума с февраля 2025 года, сообщило министерство торговли страны.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу снижаются. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к скачку цен на нефть и ожиданиям ускорения инфляции, что побудило инвесторов избавляться от более рискованных активов. Японский индекс Nikkei 225 к 8:28 МСК уменьшился на 1,3%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:28 МСК опустился на 0,25%, гонконгский Hang Seng - на 0,5%. Южнокорейский Kospi к 8:24 МСК снизился на 1,7%. Австралийский S&P/ASX 200 за день потерял 0,1%.

В свою очередь нефть умеренно дешевеет в пятницу после подъема цен до максимумов с 2022 года по итогам предыдущей сессии. Военные действия на Ближнем Востоке продолжаются, и страны региона вынуждены ограничивать добычу из-за невозможности экспортировать нефть через Ормузский пролив и вызванного этим заполнения хранилищ. Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил накануне, что Тегеран не намерен прекращать блокаду, будет и дальше использовать ее как инструмент давления.

США пока не готовы сопровождать танкеры через Ормузский пролив, но, вероятно, смогут начать делать это к концу месяца, сказал министр энергетики Крис Райт в интервью CNBC.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $100,05 за баррель, что на 0,41% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на 9,2% - максимально с мая 2020 года, до $100,46 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи снизились в цене к этому времени на 0,7%, до $95,06 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на 9,7%, до $95,73 за баррель, что также является максимумом с августа 2022 года.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США в четверг выдало генеральную лицензию, разрешающую продажу нефти и нефтепродуктов РФ, сроком на 30 дней. Аналитики, однако, отмечают, что этот шаг не решает проблему с поставками, являющуюся более масштабной. Международное энергетическое агентство (МЭА) назвало перебои поставок из-за ближневосточного конфликта самыми масштабными в истории мирового нефтяного рынка. На этой неделе страны-участницы договорились о высвобождении рекордных 400 млн баррелей из своих стратегических резервов.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 8,7 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 144,946 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 13,892 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 12 марта увеличился всего на 0,01% и составил 119,69 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,04%, поднявшись до 1245,79 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-03R" (+1,08%), "Газпромбанк-001Р-17Р" (+0,48%) и "Почта России БО-002P-03" (+0,41%), а в лидерах снижения - облигации "Газпром Капитал БО-001Р-04" (-0,41%), "Газпромбанк-001Р-21Р" (-0,4%) и "Мэйл.Ру Финанс-001Р-01" (-0,32%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) 13 марта начнет размещение выпуска облигаций серии 001Р-SBER54 со сроком обращения 2,5 года объемом 9 млрд рублей. Размещение продлится три рабочих дня. Ставки 1-30-го ежемесячных купонов установлены на уровне 14,2% годовых.

Акционерный банк "Россия" (АБ "Россия") 16 марта начнет размещение годовых облигаций серии 001P-02 объемом 17 млрд рублей. Сбор заявок на эмиссию прошел 11 марта без премаркетинга. По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, а также предусмотрены call-опционы через 3 и 6 месяцев. Спред к ключевой ставке ЦБ установлен в отрицательном размере - минус 0,35% годовых. Банк также выставил на 27 марта оферту на выкуп флоатера серии 001Р-01 (объемом 15 млрд рублей по цене 100% от номинала). Период предъявления бумаг к оферте - с 19 по 25 марта. Параметры займа (срок обращения, спред к ключевой ставке ЦБ) аналогичны новому выпуску.

ООО "Борец Капитал" зафиксировало объем размещения 3-летнего "фикса" серии 001Р-05 в размере 2,5 млрд рублей и перенесло размещение 2-летнего флоатера серии 001Р-06 на неопределенный срок. Финальный ориентир ставки фиксированного купона установлен на уровне 18,5% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 20,15% годовых. Сбор заявок на займы прошел 12 марта. Общий планируемый объем эмиссий составлял не менее 2 млрд рублей. Ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ флоатера в ходе маркетинга не изменялся и остался на уровне не выше 425 базисных пунктов. По облигациям будут выплачиваться ежемесячные купоны. Техразмещение запланировано на 16 марта. "Фикс" будет доступен для неквалифицированных инвесторов после прохождения тестирования, флоатер - только для квалифицированных. Выпуски удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ООО "ЭкоНива" зафиксировало объем размещения 3-летнего выпуска облигаций с фиксированными купонами серии 001P-01 на уровне 9 млрд рублей, объем размещения 2-летнего флоатера серии 001P-02 - на уровне 6 млрд рублей. Сбор заявок прошел 12 марта. Компания установила финальный ориентир ставки купона "фикса" в размере 16,75% годовых, что соответствует доходности к погашению 18,1% годовых. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ по флоатеру составил 350 базисных пунктов. Купоны по займам ежемесячные. Техразмещение "фикса" запланировано на 16 марта, флоатера - на 17 марта. "Фикс" доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, для флоатера потребуется статус квалифицированного инвестора. Выпуски удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

ООО "ЭнергоТехСервис" установило финальный ориентир ставки купона четырехлетних облигаций серии 001P-09 с офертой через два года объемом не более 1 млрд рублей на уровне 18% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 19,56% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Сбор заявок на выпуск прошел 12 марта. Техразмещение запланировано на 17 марта. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ООО "Р-Вижн" установило финальный ориентир ставки купона трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 500 млн рублей на уровне 15,25% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 16,36% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Сбор заявок на выпуск прошел 12 марта. Техразмещение запланировано на 17 марта. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

Альфа-банк установил ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ по семилетним субординированным облигациям серии T2-CR-06 объемом не более 10 млрд рублей на уровне 3,4-3,5%. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные купоны. Ставка 1-го купона - фиксированная, ставки последующих купонов - плавающие (ключевая ставка ЦБ + спред). Выпуск может быть досрочно погашен по усмотрению эмитента (call-опцион) в дату окончания 64-го купона (около 5,25 лет с даты размещения), а в последующем - в дату окончания каждого купонного периода. Досрочное погашение возможно только после получения согласования Банка России. Номинальная стоимость бондов - 100 млн рублей. Сбор заявок на заем пройдет с 10:00 мск 16 марта до 17:00 мск 20 марта. Техразмещение начнется 24 марта. Выпуск будет размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов, он также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" 16 марта проведет сбор заявок на ипотечные облигации с поручительством ДОМ.РФ (MOEX: DOMRF) серии БО-001P-61 объемом 10 млрд 462 млн 932 тыс. рублей. По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны (с датой выплаты - 28-го числа каждого месяца). Ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ - не выше 120 базисных пунктов. Юридический срок погашения выпуска - 2056 год, ожидаемая дюрация - 3,23 года (с учетом амортизации и досрочных погашений). Техразмещение запланировано на 17 марта.

СФО "Синара секьюр" 23 марта проведет сбор заявок на облигации класса А объемом 7,2 млрд рублей. Ориентир ставки ежемесячного купона - 16,5% годовых (доходность к погашению 17,81% годовых). Плановая дата погашения займа - 26 октября 2029 года, дата начала плановой амортизации - 26 июля 2027 года, расчетная дюрация - около двух лет по плановому графику погашения. Объем залогового обеспечения - портфель потребительских кредитов банковской группы "Синара" на сумму 9 млрд рублей. Младший транш облигаций класса Б объемом 1,8 млрд рублей приобретет банк "Синара". Бумаги будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Техразмещение запланировано на 26 марта.

ООО "Балтийский лизинг" (OKPO code: 50875927) 24 марта проведет сбор заявок на облигации серии БО-П22 со сроком обращения 2,5 года объемом не менее 500 млн рублей. Ориентир ставки ежемесячного купона - не более 20,75% годовых (соответствует доходности к погашению на уровне не более 22,84% годовых). По займу предусмотрена амортизация: по 8,25% от номинала будет погашаться в даты выплаты 19-29-го купонов, еще 9,25% номинала - в дату выплаты 30-го купона, в результате индикативная дюрация составит около двух лет. Техразмещение запланировано на 27 марта. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) установила ставки 2-3-го купонов 10-летних облигаций серии 005Р-02 объемом 460 млрд рублей на уровне 8% годовых. Компания разместила выпуск в марте 2026 года по ставке 8% годовых. Выплачиваются полугодовые купоны.

ПАО "НГК "Славнефть" установило ставки 29-36-го квартальных купонов 10-летнего выпуска облигаций серии 001P-02 объемом 10 млрд рублей на уровне 15,5% годовых. Компания разместила данные бонды в марте 2019 года по ставке 8,65% годовых.

ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) выкупило по оферте 8 млн 963 тыс. 583 облигации серии 001Р-04R по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания приобрела 89,636% займа. Десятилетние облигации на 10 млрд рублей были размещены в марте 2018 года. Ставку очередных полугодовых купонов до следующей оферты через год эмитент установил в размере 14% годовых.

ПАО "Северсталь" (MOEX: CHMF) приняло решение в марте досрочно погасить облигации серий БО-06 и БО-07 общим объемом 25 млрд рублей. Погашение состоится в дату окончания 14-го купона: для выпуска БО-07 объемом 15 млрд рублей она придется на 27 марта, БО-06 объемом 10 млрд рублей - 31 марта. Десятилетние выпуски были размещены в апреле 2019 года по ставке полугодового купона 8,65% годовых до оферт в марте-апреле 2026 года. Оферты на приобретение эмитент заменил call-опционами.

ООО "Остров машин" 8 апреля (в день выплаты 18-го купона) полностью досрочно погасит выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 400 млн рублей. Компания начала размещение выпуска 15 октября 2024 года и завершила 30 сентября 2025 года. Ставки 1-36 купонов установлены на уровне 26% годовых. Возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 18-го купонного периода предусмотрена решением о выпуске. У эмитента нет других бондов в обращении.