Вероятность выплаты дивидендов по акциям Совкомфлота за 2025г остается низкой - инвестбанк "Синара"

Вероятность выплаты дивидендов по акциям ПАО "Совкомфлот" по итогам 2025 года остается низкой, говорится в материале аналитика инвестиционного банка "Синара" Георгия Горбунова.

Результаты эмитента за 2025 год по МСФО оказались ожидаемо слабыми, констатирует эксперт: на деятельность по-прежнему давят геополитические факторы и санкционные ограничения со стороны ряда стран.

С учетом скорректированного чистого убытка, отмечает Горбунов, вероятность выплаты дивидендов по итогам 2025 года остается низкой.

В то же время конъюнктура 2026 года, возможно, будет более благоприятной, обращает внимание аналитик инвестбанка: текущая напряженность вокруг Ирана поддерживает ставки на танкерные перевозки, что потенциально выгодно "Совкомфлоту", хотя предпосылок для смягчения санкционного режима пока не наблюдается.

