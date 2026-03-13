SberCIB сохраняет оценку "покупать" для акций Татнефти

SberCIB Investment Research сохраняет оценку "покупать" для акций ПАО "Татнефть", сообщается в комментарии аналитиков.

Показатель EBITDA эмитента за второе полугодие 2025 года оказался на 7% выше ожиданий экспертов инвестбанка. Результат поддержали низкие расходы.

Чистая прибыль за второе полугодие получилась на 5% ниже прогнозов аналитиков. На показатель повлияла более высокая амортизация, социальные расходы и кредитные убытки.

Капитальные вложения по итогам года снизились на 17%. Этот показатель сократился сильнее прогнозов - как в сегменте добычи, так и в сегменте переработки. Эксперты ждут, что компания постепенно вернется к поддерживающему уровню инвестиций.

Свободный денежный поток за год составил 141 млрд руб. При этом объем денежных средств на балансе компании сократился на 45 млрд руб. - до 66 млрд руб.

"Финальный дивиденд может составить 20-25 руб. на акцию с доходностью 3,5-4%. Поэтому оценка "покупать" сохраняется", - пишут аналитики SberCIB.

