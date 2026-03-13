Оценка акций Делимобиля пока остается "негативной" - "БКС МИ"

Оценка акций ПАО "Каршеринг Руссия" (бренд "Делимобиль") пока остается "негативной", говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Дмитрия Булгакова.

Эмитент опубликовал ожидаемо слабые финансовые результаты за 2025 год, констатирует эксперт.

"Негативный" взгляд пока не меняется. Перед компанией стоит вызов: ей нужно вернуться к прибыльности и нормализовать долговую нагрузку. Мы будем следить за успешностью смены бизнес-модели/стратегии, - пишет Булгаков. - Пока видим, что относительно высокий рост, который "Делимобиль" показывал перед первичным размещение акций (IPO), сильно замедлился. Мы допускаем, что компания в 2026 году сможет вернуться на траекторию роста по прибыли до налогов, процентов и амортизации (EBITDA). Однако существенный убыток по итогам 2025 года может означать, что эмитент останется убыточным и в текущем году".

