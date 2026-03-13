Индекс Мосбиржи попробует проверить на прочность 2900п - "Алор Брокер"

Индекс Мосбиржи с большой вероятностью попробует проверить на прочность сопротивление на уровне 2900 пунктов на торгах в пятницу, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Игоря Соколова.

Но пробой данной отметки случится лишь при дальнейшем росте котировок нефти, отмечает эксперт.

В целом же продолжает складываться впечатление, что для роста российскому рынку акций просто не хватает денег - основная часть инвесторов не спешит перекидывать капиталы из фондов денежного рынка и облигаций в более рискованные инструменты, указывает Соколов.

