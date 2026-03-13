Рынок акций РФ может сохранить позитив на торгах в пятницу - ПСБ

Возможно сохранение позитивного настроения на российском рынке акций и новые попытки индекса Мосбиржи протестировать вверх уровень в 2900 пунктов, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

"Для отката цен акций нефтяных компаний, пока нефть дорогая, оснований не видим. И надеемся на оживление спроса на "сильные" бумаги вне нефтегазового сектора (в первую очередь акции банков, они не вполне оправданно, по нашему мнению, отстают от рынка, как и бумаги - бенефициары снижения ключевой ставки ЦБ РФ ставки (от мартовского заседания мы ждем ее снижения на 50-100 б.п., что явно "не в рынке"))", - пишет эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.