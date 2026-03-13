Бумаги "Татнефти" остаются стабильной дивисторией - "Цифра брокер"

Бумаги ПАО "Татнефть" остаются стабильной дивидендной историей, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

Эмитент в четверг отчитался за 2025 год по МСФО. Несмотря на существенное проседание чистой прибыли, результат оказался выше рыночных ожиданий, констатируют эксперты.

"Мы считаем, что текущая конъюнктура на рынке нефти позволит компании улучшить финансовые показатели. Бумаги остаются стабильной дивидендной историей: менеджмент "Татнефти" направляет на выплаты не менее 50% прибыли", - пишут аналитики.

