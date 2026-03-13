Диапазон торгов пары юань/рубль в пятницу - 11,3-11,8 руб./юань - ПСБ

Целевым диапазоном для курса пары юань/рубль на торгах в пятницу выступит 11,3-11,8 руб. за юань, при этом китайская валюта попытается продолжить волну роста, ближайшей технической целью которой может выступать отметка 11,65 руб. за юань, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Однако уже на следующей неделе рубль получит дополнительную поддержку в виде роста предложения иностранной валюты со стороны экспортеров - в марте объем налоговых отчислений со стороны крупных нефтегазовых компаний вырастет за счет выплаты НДД в 1,6 раза относительно уровней января-февраля, отмечает эксперт в обзоре.

Рост предложения валюты со стороны экспортеров компенсирует снижение предложения валюты со стороны ЦБ РФ, в результате чего рубль может перейти к укреплению. Во второй половине марта это приведет к возвращению пары юань/рубль в диапазон 11-11,5 руб. за юань, полагает Зварич.

