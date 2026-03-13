Индекс Мосбиржи, вероятно, останется в диапазоне 2820-2920п в пятницу - "Цифра брокер"

Индекс Мосбиржи, вероятно, останется в диапазоне 2820-2920 пунктов в течение торговой сессии пятницы, прогнозируют аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Инвесторы могут начать фиксировать прибыль перед выходными, опасаясь очередной порции негативных новостей с Ближнего Востока, отмечают эксперты в комментарии.

Также в пятницу будут опубликованы новые корпоративные отчетности за 2025 год: данные по МСФО представят "Совкомфлот" и Совкомбанк.

А уже на следующей неделе все внимание рынка будет приковано к очередному заседанию Банка России (20 марта 2026 года), напоминают в инвесткомпании.

