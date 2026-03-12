"Эйлер" поднял оценку акций МТС на 14%, сохранив рекомендацию "держать"

Аналитическая компания "Эйлер" повысила прогнозную стоимость акций ПАО "МТС" с 210 до 240 рублей за штуку, сообщается в обзоре компании.

Аналитики обновили модель оценки МТС с учетом финансовых результатов за 2025 год. Кроме того, они понизили ставку дисконтирования на 1,6 процентного пункта из-за пересмотра безрисковой ставки и технически сдвинули прогнозный период на 2026-2035 годы.

Рекомендация "держать" для бумаг сохранена.

"Ускорение роста, на которое указывали финансовые результаты МТС за IV квартал 2025 года, в сочетании с приближением дивидендных выплат за 2025 год (минимум 35 руб./ао с доходностью 15%) могут способствовать, на наш взгляд, положительной динамике бумаг в краткосрочной перспективе. В то же время мы считаем фундаментальный потенциал роста стоимости акций МТС относительно текущих уровней ограниченным", - пишут эксперты.

Текущая стоимость акций МТС составляет порядка 226 рублей за штуку.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.