Существенные движения на рынке ОФЗ до конца марта не ожидаются - инвестбанк "Синара"

Существенные движения на рынке рублевых госбумаг до конца текущего месяца не ожидаются, говорится в материале главного экономиста инвестиционного банка "Синара" Сергея Коныгина и старшего аналитика Александра Афонина.

На февральское решение ЦБ РФ снизить ключевую ставку инвесторы отреагировали крайне положительно - за неделю, следовавшую за заседанием, доходности долгосрочных ОФЗ упали на 30-40 б. п., опустившись до 14,5-14,7%, напоминают эксперты.

Однако, отмечают они, запал этот быстро иссяк, и, хотя ставка рефинансирования находится на минимальном более чем за год уровне, доходности госбумаг дальше снижаться отказываются.

Так, в случае 10-летних ОФЗ доходности варьируются в диапазоне 14,7-14,8% годовых, то есть там же, где и в июне прошлого года, когда ключевая ставка составляла 20%, а инфляция превышала 9% (к текущему моменту ее удалось снизить до 6%).

"К жесткой денежно-кредитной политике и растущему дефициту бюджета в марте добавились геополитические риски, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке. Все эти факторы удерживают рынок ОФЗ от роста. До конца месяца каких-либо существенных движений не ожидаем", - пишут Коныгин и Афонин.

