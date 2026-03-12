Рубль днем развернулся вниз и немного понижается в паре с юанем на фоне небольшого ослабления темпов роста нефти

Москва. 12 марта. Китайский юань перешел к повышению на Московской бирже в ходе дневных торгов в четверг после умеренного снижения на утренней сессии. Рубль развернулся вниз на фоне небольшого ослабления темпов роста цен на нефть.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,556 руб., что на 3,45 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился на 18 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 79,1 руб./$1; контракт EURRUBF, напротив, опустился на 43 копейки, до 91,68 руб./EUR1.

Курс пары юань/рубль, скорее всего, вернется в диапазон 11-11,5 руб./юань к концу марта, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов.

"Юань в среду завершил торговую сессию чуть выше 11,5 руб., несмотря на очередную волну роста нефтяных котировок, - отмечает эксперт в комментарии. - Ослаблению рубля способствовала приостановка продаж валюты по бюджетному правилу в условиях пока сдержанного предложения со стороны экспортеров, а также невысокой спекулятивной активности в отсутствие значимых новостей по геополитике".

Эксперт полагает, что в четверг, ввиду попыток нефти марки Brent превысить $100 за баррель, инерция к росту курса китайской валюты может ослабнуть, целевым в течение дня видится диапазон 11,4-11,7 руб./юань.

"Учитывая, что риски затягивания напряженности на рынках энергоносителей растут, мы склонны оценивать краткосрочный потенциал ослабления рубля как ограниченный, - указывает Локтюхов. - По-прежнему ждем возвращения курса юаня к концу месяца и налоговым выплатам в диапазон 11-11,5 руб./юань".

Торговый диапазон 11,4-11,6 руб./юань остается актуальным в текущих условиях, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

В обзоре рисков финансовых рынков Банк России представил в среду ряд февральских данных по ситуации на валютном рынке РФ, отмечают аналитики. Спрос на иностранную валюту со стороны юридических лиц (без учета банков) в феврале незначительно вырос до 2,49 трлн руб. в сравнении с 2,46 трлн руб. в январе. При этом чистые продажи иностранной валюты со стороны крупнейших экспортеров в феврале составили $3,5 млрд против $5,1 млрд в январе.

По мнению экспертов банка "Санкт-Петербург", в целом февральские результаты демонстрируют ожидания относительно снижения рубля, и дальнейшее увеличение объемов покупок иностранной валюты может ускорить его ослабление.

В текущих условиях для курса CNYRUB сохраняет свою актуальность диапазон 11,4-11,6 руб./юань, считают в банке.

Аналитики немного снизили прогнозы по средней ключевой ставке на всем трехлетнем горизонте: на 2026 год - с 14,1% до 14,0%, на 2027 год - с 10,4% до 10,3%, на 2028 год - до 8,9% с 9,0%, следует из опроса ЦБ РФ.

Ожидания экспертов по инфляции на трехлетнем горизонте не изменились: 5,3% в 2026 году, 4,1% в 2027 году и 4,0% в 2028 году. Прогноз по росту ВВП РФ на 2026 год понижен до 1,0% с 1,1%, на 2027 год - до 1,6% с 1,7%, на 2028 год - остался на уровне 1,8%.

Опрос проводился 6-10 марта 2026 года. В нем приняли участие 27 экономистов из различных организаций.

Оценка уровня нейтральной ставки не изменилась и составляет 8%.

Аналитики понизили прогнозы по среднегодовому курсу доллара на три года: в 2026 году - до 84 рублей с 85 рублей ранее, в 2027 году - до 92,3 рубля с 94,5 рубля, в 2028 году - до 97,8 рубля с 98,9 рубля.

Ожидания по средней цене нефти для налогообложения в 2026 году повышены до $55 за баррель с $50 за баррель, на 2027 год - понижены до $55 за баррель с $56 за баррель, на 2028 год - до $59 за баррель с $60 за баррель.

Перенос повышения НДС и других налогов и сборов в цены, судя по инфляции за январь и недельным данным за февраль, в целом закончился, значимые вторичные эффекты от налоговых новаций малозаметны, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ РФ.

"Вместе с тем по-прежнему очевидный повышенный уровень инфляционных ожиданий требует поддержания жестких денежно-кредитных условий для снижения инфляции к цели Банка России и ее закрепления на этом уровне", - отмечают аналитики Банка России.

В январе цены выросли на 1,6% (месяц к месяцу, без сезонной очистки), годовая инфляция в январе увеличилась до 6,0%. "В феврале, по недельным данным, динамика цен вернулась к более сдержанным темпам, близким к траектории 4%, а годовая инфляция снизилась", - подчеркивает департамент ЦБ.

"Как и ожидалось, январские показатели устойчивого роста цен оказались сильно искажены (завышены), а в феврале, наоборот, значения могут быть несколько заниженными из-за временного снижения спроса", - говорится в обзоре.

Аналитики ЦБ считают, что более надежную оценку показателей устойчивого роста цен можно будет получить позднее - в апреле-мае.

Заметная позитивная динамика цен на нефть сохраняется днем в четверг из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск подскочила на 6,6%, до $98,4 за баррель. Ранее в ходе сессии Brent превышала $100 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 6,29%, до $92,72 за баррель.

Накануне Brent подорожала на 4,8%, WTI - на 4,6%.

Ближневосточные страны продолжают сокращать добычу на фоне невозможности экспортировать нефть через Ормузский пролив и заполнения нефтехранилищ.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в четверг назвало перебои поставок нефти самыми масштабными в истории мирового нефтяного рынка.

Накануне страны-участницы договорились о поставке рекордных 400 млн баррелей из своих стратегических резервов. Сроки высвобождения запасов будут зависеть от обстоятельств в каждой отдельной стране.