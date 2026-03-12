"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает негативную оценку акций "Татнефти" на горизонте года, сообщается в материале аналитика Анастасии Поповой.

Эмитент представил результаты за 2025 год по РСБУ и МСФО.

"При определении промежуточных дивидендов за полугодие и III квартал компания ориентировалась на коэффициент выплаты 50%, и мы полагаем, что такой коэффициент будет сохранен для выплаты финального дивиденда за 2025 год, - отмечает эксперт. - В 2024 году коэффициент был 75%. Прогнозируем размер дивиденда в 10,2 руб. за 4К25, что предполагает весьма умеренную доходность по обыкновенным акциям в 1,6%. Суммарный дивиденд за год может составить 32,7 руб. на акцию (доходность - 5,2%)".

Попова считает, что с фундаментальной точки зрения рынок чересчур оптимистично реагировал на рост цен на нефть с начала марта в котировках акций "Татнефти".

Эффект должен быть менее значимым для компании, которая около 40% выручки зарабатывает на внутреннем рынке нефтепродуктов - это одна из самых больших величин среди российских нефтепроизводителей, указывает аналитик "БКС МИ".

"В связи с этим при сценарии быстрой коррекции нефтяных цен цена акций "Татнефти" с учетом ее роста в марте может оказаться в аутсайдерах сектора. У нас "негативный" взгляд на бумаги компании на горизонте года", - пишет Попова в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.