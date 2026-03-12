.
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает негативную оценку акций "Татнефти" на горизонте года, сообщается в материале аналитика Анастасии Поповой. Эмитент представил результаты за 2025 год по РСБУ и МСФО. "При определении промежуточных дивидендов за полугодие и III квартал компания ориентировалась на коэффициент выплаты 50%, и мы полагаем, что такой коэффициент будет сохранен для выплаты финального дивиденда за 2025 год, - отмечает эксперт. - В 2024 году коэффициент был 75%. Прогнозируем размер дивиденда в 10,2 руб. за 4К25, что предполагает весьма умеренную доходность по обыкновенным акциям в 1,6%. Суммарный дивиденд за год может составить 32,7 руб. на акцию (доходность - 5,2%)". Попова считает, что с фундаментальной точки зрения рынок чересчур оптимистично реагировал на рост цен на нефть с начала марта в котировках акций "Татнефти". Эффект должен быть менее значимым для компании, которая около 40% выручки зарабатывает на внутреннем рынке нефтепродуктов - это одна из самых больших величин среди российских нефтепроизводителей, указывает аналитик "БКС МИ". "В связи с этим при сценарии быстрой коррекции нефтяных цен цена акций "Татнефти" с учетом ее роста в марте может оказаться в аутсайдерах сектора. У нас "негативный" взгляд на бумаги компании на горизонте года", - пишет Попова в обзоре. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
13 марта 2026 года 11:36
роятность выплаты дивидендов по акциям ПАО "Совкомфлот" по итогам 2025 года остается низкой, говорится в материале аналитика инвестиционного банка "Синара" Георгия Горбунова. Результаты эмитента за 2025 год по МСФО оказались ожидаемо слабыми, констатирует эксперт: на деятельность по-прежнему давят... читать дальше
.13 марта 2026 года 11:10
SberCIB Investment Research сохраняет оценку "покупать" для акций ПАО "Татнефть", сообщается в комментарии аналитиков. Показатель EBITDA эмитента за второе полугодие 2025 года оказался на 7% выше ожиданий экспертов инвестбанка. Результат поддержали низкие расходы. Чистая прибыль за второе... читать дальше
.13 марта 2026 года 10:44
Оценка акций ПАО "Каршеринг Руссия" (бренд "Делимобиль") пока остается "негативной", говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Дмитрия Булгакова. Эмитент опубликовал ожидаемо слабые финансовые результаты за 2025 год, констатирует эксперт. "Негативный" взгляд пока не... читать дальше
.13 марта 2026 года 10:14
Индекс Мосбиржи с большой вероятностью попробует проверить на прочность сопротивление на уровне 2900 пунктов на торгах в пятницу, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Игоря Соколова. Но пробой данной отметки случится лишь при дальнейшем росте котировок нефти,... читать дальше
.13 марта 2026 года 10:00
Возможно сохранение позитивного настроения на российском рынке акций и новые попытки индекса Мосбиржи протестировать вверх уровень в 2900 пунктов, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов. "Для отката цен акций нефтяных компаний, пока нефть дорогая,... читать дальше
.13 марта 2026 года 09:44
Бумаги ПАО "Татнефть" остаются стабильной дивидендной историей, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер". Эмитент в четверг отчитался за 2025 год по МСФО. Несмотря на существенное проседание чистой прибыли, результат оказался выше рыночных ожиданий, констатируют... читать дальше
.13 марта 2026 года 09:28
Целевым диапазоном для курса пары юань/рубль на торгах в пятницу выступит 11,3-11,8 руб. за юань, при этом китайская валюта попытается продолжить волну роста, ближайшей технической целью которой может выступать отметка 11,65 руб. за юань, считает управляющий по анализу банковского и финансового... читать дальше
.13 марта 2026 года 09:11
декс Мосбиржи, вероятно, останется в диапазоне 2820-2920 пунктов в течение торговой сессии пятницы, прогнозируют аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". Инвесторы могут начать фиксировать прибыль перед выходными, опасаясь очередной порции негативных новостей с Ближнего Востока, отмечают... читать дальше
.12 марта 2026 года 19:35
Москва. 12 марта. Китайский юань укрепился на Московской бирже по итогам торгов в четверг. Рубль упал даже при позитивной динамике цен на нефть. Участники торгов ждут решения Минфина РФ относительно ужесточения параметров бюджетного правила. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,591 руб., что на 6,95 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.12 марта 2026 года 19:33
Рынок акций РФ в четверг превысил 2870п по индексу МосБиржи на фоне отскока нефти в район $100 за баррель
Москва. 12 марта. Российский рынок акций в четверг вырос на фоне отскока мировых цен на нефть (фьючерсы на Brent поднялись в район $100 за баррель) из-за эскалации ситуации на Ближнем Востоке, индекс МосБиржи превысил 2870 пунктов, при этом динамика blue chips оказалась смешанной на фоне выборочной фиксации прибыли игроками. читать дальше
.12 марта 2026 года 19:01
"АКБФ" повышает прогнозную цену обыкновенных акций Сбербанка до 456,12 руб., "префов"- до 443,12 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозную цену обыкновенных акций Сбербанка с 439,7 руб. до 456,12 руб., "префов"- с 427,5 до 443,12 руб. за штуку, что предполагает потенциал рост на 44% и 40% соответственно, сообщается в комментарии аналитиков. Рекомендация сохранена на уровне... читать дальше
.12 марта 2026 года 18:50
Аналитическая компания "Эйлер" повысила прогнозную стоимость акций ПАО "МТС" с 210 до 240 рублей за штуку, сообщается в обзоре компании. Аналитики обновили модель оценки МТС с учетом финансовых результатов за 2025 год. Кроме того, они понизили ставку дисконтирования на 1,6 процентного пункта... читать дальше
.12 марта 2026 года 18:35
Акции Группы "Ренессанс Страхование" являются интересным долгосрочным инструментом, полагает заместитель руководителя отдела анализа акций "Финама" Игорь Додонов. По итогам отчетности компании за 2025 год эксперт подтверждает рейтинг "покупать" для акций "Ренессанс Страхования" и сохраняет целевую... читать дальше
.12 марта 2026 года 17:58
Существенные движения на рынке рублевых госбумаг до конца текущего месяца не ожидаются, говорится в материале главного экономиста инвестиционного банка "Синара" Сергея Коныгина и старшего аналитика Александра Афонина. На февральское решение ЦБ РФ снизить ключевую ставку инвесторы отреагировали... читать дальше
.12 марта 2026 года 16:58
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций PepsiCo Inc. со $158 до $164 за штуку на горизонте года, сохранив при этом "нейтральную" оценку, сообщается в материале аналитика Анны Киреевой. Эмитент - уже давно не просто производитель легендарной газировки, а один из самых... читать дальше
