"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций PepsiCo до $164

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций PepsiCo Inc. со $158 до $164 за штуку на горизонте года, сохранив при этом "нейтральную" оценку, сообщается в материале аналитика Анны Киреевой.

Эмитент - уже давно не просто производитель легендарной газировки, а один из самых диверсифицированных игроков мирового рынка потребительских товаров повседневного спроса, отмечает эксперт.

Компания сочетает сильный портфель брендов, устойчивую генерацию денежного потока и последовательную дивидендную политику.

"Результаты за IV квартал 2025 года подтвердили стабильность бизнеса, а позитивные сигналы менеджмента (повышение дивидендов и анонс новой программы обратного выкупа) еще больше усиливают инвестиционный кейс, - пишет Киреева в обзоре. - С учетом сильного отчета и привлекательности текущей оценки мы сохраняем "нейтральный" взгляд и повышаем целевую цену до $164 на горизонте года".

Возможными рисками аналитик "БКС МИ" называет тренд на здоровое питание; конкуренцию с другими производителями; макроэкономические риски и пошлины (угроза для глобальных цепочек поставок).

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.