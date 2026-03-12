.
12 марта 2026 года 16:32
Цена "префов" Татнефти обладает потенциалом роста до 808 руб. - "ВТБ Мои Инвестиции"
Котировки привилегированных акций "Татнефти" обладают потенциалом роста до 808 рублей за штуку на горизонте года, говорится в комментарии аналитиков брокера "ВТБ Мои Инвестиции". "На текущий момент среди нефтяных компаний самыми перспективными мы считаем привилегированные акции "Татнефти". За последние две недели котировки бумаг уже выросли примерно с 520 руб. до 590 руб., но полагаем, что целевой уровень для акций на двенадцать месяцев - 808 руб., - указывают эксперты. - Компания интересна тем, что перерабатывает 62% добываемой нефти, имеет широкую сеть заправок и платит хорошие дивиденды несколько раз в год. Ожидаемый дивидендный доход на год - 12,8%". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.