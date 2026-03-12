Цена "префов" Татнефти обладает потенциалом роста до 808 руб. - "ВТБ Мои Инвестиции"

Котировки привилегированных акций "Татнефти" обладают потенциалом роста до 808 рублей за штуку на горизонте года, говорится в комментарии аналитиков брокера "ВТБ Мои Инвестиции".

"На текущий момент среди нефтяных компаний самыми перспективными мы считаем привилегированные акции "Татнефти". За последние две недели котировки бумаг уже выросли примерно с 520 руб. до 590 руб., но полагаем, что целевой уровень для акций на двенадцать месяцев - 808 руб., - указывают эксперты. - Компания интересна тем, что перерабатывает 62% добываемой нефти, имеет широкую сеть заправок и платит хорошие дивиденды несколько раз в год. Ожидаемый дивидендный доход на год - 12,8%".

