"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 420 рублей за штуку для обоих типов бумаг, сообщается в материале аналитика Артема Перминова.

"Считаем опубликованные результаты эмитента за февраль 2026 года по РСБУ умеренно позитивными. Чистая процентная маржа остается на высоком уровне. Также отмечаем позитивные тенденции в стоимости риска, - пишет эксперт. - Предполагаемая сильная динамика прочих операционных доходов также является позитивным моментом. Комиссионные доходы остаются под давлением, однако это мы уже учитываем в наших оценках".

Инвесткомпания сохраняет "позитивный" взгляд на акции Сбербанка, которые торгуются с мультипликатором Цена/Прибыль (P/E) 4,2x на базе их прогноза прибыли на 2026 год против среднеисторических 5,3х.

"Мы считаем такую оценку неоправданной: приближаются дивидендные выплаты, чистая прибыль растет двузначными темпами, процентные ставки снижаются", - говорится в материале Перминова.

