"Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций "Татнефти" с прогнозной стоимостью на уровне до 770 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика брокера Александры Прытковой.

Эмитент опубликовал отчет за 2025 год по МСФО. Чистая прибыль компании снизилась на 48% и составила 158,62 млрд рублей. Однако во втором полугодии она составила 100 млрд рублей (на 72% выше, чем в первом), отмечает эксперт.

Дивиденды компания платит из чистой прибыли. При совокупном коэффициенте выплаты 50% от прибыли МСФО по итогам 2025 года финальные дивиденды за четвертый квартал могут составить 11,6 руб./акцию, однако с учетом высокой финансовой устойчивости и наличия достаточного свободного денежного потока "Татнефть" может расширить коэффициент выплат, указывает Прыткова.

"Сохраняем позитивный взгляд на акции компании. Целевая цена - до 770 рублей за штуку", - пишет она в материале брокера.

