Торговый диапазон 11,4-11,6 руб./юань остается актуальным в текущих условиях - банк "Санкт-Петербург"

Торговый диапазон 11,4-11,6 руб./юань остается актуальным в текущих условиях, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург".

В обзоре рисков финансовых рынков Банк России представил в среду ряд февральских данных по ситуации на валютном рынке РФ, отмечают аналитики. Спрос на иностранную валюту со стороны юридических лиц (без учета банков) в феврале незначительно вырос до 2,49 трлн руб. в сравнении с 2,46 трлн руб. в январе. При этом чистые продажи иностранной валюты со стороны крупнейших экспортеров в феврале составили $3,5 млрд против $5,1 млрд в январе.

По мнению экспертов банка "Санкт-Петербург", в целом февральские результаты демонстрируют ожидания относительно снижения рубля, и дальнейшее увеличение объемов покупок иностранной валюты может ускорить его ослабление.

В текущих условиях для курса CNYRUB сохраняет свою актуальность диапазон 11,4-11,6 руб./юань, считают в банке.

