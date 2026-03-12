.
Мнения аналитиков
Промпроизводство в РФ в январе снизилось на 0,8%
Промпроизводство в РФ в январе снизилось на 0,8% после повышения на 3,7% в декабре, сообщил Росстат. Снижение промышленности в годовом выражении было зафиксировано впервые с февраля 2025 года Данные оказались слабее ожиданий экономистов, прогнозировавших рост на 0,9%
 
Fitch повысило прогноз роста мировой экономики в 2026 году до 2,6%
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз роста мирового ВВП в 2026 году до 2,6% с ожидавшихся в декабре 2,4%, сообщается в обзоре Global Economic Outlook (GEO). "Мировая экономика хорошо держится, несмотря на череду...
 
Ведомства обсуждают корректировку акциза на сталь за счет плавающей ставки и индексации на инфляцию
Одной из мер поддержки металлургов, которые столкнулись с существенным падением спроса на сталь на фоне охлаждения экономики, могла бы стать корректировка формулы расчета акциза на сталь и переход на плавающую ставку при его расчете. Такое...
 
Объем нового жилья в этом году может сократиться на 15%
Объем нового жилья в этом году может сократиться на 15%. Девелоперам стало невыгодно запускать проекты из-за ужесточения условий по семейной ипотеке, пишут "Ведомости". В 2026 г. российские девелоперы начнут возводить 35 млн кв. м нового жилья,...
 
12 марта 2026 года 10:33

Рубль утром умеренно дорожает в паре с юанем на фоне позитивной динамики цен на нефть

Москва. 12 марта. Китайский юань опускается на Московской бирже при открытии торгов в четверг, рубль умеренно укрепляется на фоне позитивной динамики цен на нефть.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,4855 руб. (+3,6 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,96 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Аналитики немного снизили прогнозы по средней ключевой ставке на всем трехлетнем горизонте: на 2026 год - с 14,1% до 14,0%, на 2027 год - с 10,4% до 10,3%, на 2028 год - до 8,9% с 9,0%, следует из опроса ЦБ РФ.

Ожидания экспертов по инфляции на трехлетнем горизонте не изменились: 5,3% в 2026 году, 4,1% в 2027 году и 4,0% в 2028 году. Прогноз по росту ВВП РФ на 2026 год понижен до 1,0% с 1,1%, на 2027 год - до 1,6% с 1,7%, на 2028 год - остался на уровне 1,8%.

Опрос проводился 6-10 марта 2026 года. В нем приняли участие 27 экономистов из различных организаций.

Оценка аналитиками уровня нейтральной ставки не изменилась и составляет 8%.

Аналитики понизили прогнозы по среднегодовому курсу доллара на три года: в 2026 году - до 84 рублей с 85 рублей ранее, в 2027 году - до 92,3 рубля с 94,5 рубля, в 2028 году - до 97,8 рубля с 98,9 рубля.

Ожидания по средней цене нефти для налогообложения в 2026 году повышены до $55 за баррель с $50 за баррель, на 2027 год - понижены до $55 за баррель с $56 за баррель, на 2028 год - до $59 за баррель с $60 за баррель.

Цены на нефть активно поднимаются утром в четверг из-за очередного витка эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск поднимается на 5,59%, до $97,12 за баррель. Ранее в ходе сессии Brent вновь превышала $100 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают к этому времени на 5,16%, до $91,75 за баррель.

Накануне Brent подорожала на 4,8%, WTI - на 4,6%. В среду цены на нефть выросли несмотря на то, что страны-участницы МЭА договорились о поставке на мировой рынок 400 млн баррелей из своих стратегических резервов.

Сроки высвобождения запасов будут зависеть от обстоятельств в каждой отдельной стране. Общие стратегические запасы нефти стран-участниц МЭА превышают 1,2 млрд баррелей, еще 600 млн баррелей составляют промышленные резервы, находящиеся в госсобственности.

Также в среду стало известно, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3,824 млн баррелей - до максимальных с мая 2025 года 443,1 млн баррелей. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение на 1,1 млн баррелей, по данным Trading Economics.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


12 марта 2026 года 16:58
"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций PepsiCo до $164
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций PepsiCo Inc. со $158 до $164 за штуку на горизонте года, сохранив при этом "нейтральную" оценку, сообщается в материале аналитика Анны Киреевой. Эмитент - уже давно не просто производитель легендарной газировки, а один из самых...    читать дальше
12 марта 2026 года 16:32
Цена "префов" Татнефти обладает потенциалом роста до 808 руб. - "ВТБ Мои Инвестиции"
Котировки привилегированных акций "Татнефти" обладают потенциалом роста до 808 рублей за штуку на горизонте года, говорится в комментарии аналитиков брокера "ВТБ Мои Инвестиции". "На текущий момент среди нефтяных компаний самыми перспективными мы считаем привилегированные акции "Татнефти". За...    читать дальше
12 марта 2026 года 16:05
"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Сбербанка
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 420 рублей за штуку для обоих типов бумаг, сообщается в материале аналитика Артема Перминова. "Считаем опубликованные результаты эмитента за февраль 2026 года по РСБУ умеренно позитивными....    читать дальше
12 марта 2026 года 15:27
"Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций Татнефти
"Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций "Татнефти" с прогнозной стоимостью на уровне до 770 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика брокера Александры Прытковой. Эмитент опубликовал отчет за 2025 год по МСФО. Чистая прибыль компании снизилась на 48% и составила 158,62 млрд...    читать дальше
12 марта 2026 года 15:00
Прогнозный диапазон для пары рубль/доллар на конец марта составляет 88-89 руб./$1 - инвестбанк "Синара"
Прогнозный диапазон для пары рубль/доллар на конец марта составляет 88-89 руб./$1, для пары рубль/юань - 11,4-11,5 руб./юань, говорится в материале аналитиков инвестиционного банка "Синара" Александра Афонина и Сергея Коныгина. По мнению экспертов, на рубль негативно влияет ряд разовых факторов....    читать дальше
12 марта 2026 года 14:35
Торговый диапазон 11,4-11,6 руб./юань остается актуальным в текущих условиях - банк "Санкт-Петербург"
рговый диапазон 11,4-11,6 руб./юань остается актуальным в текущих условиях, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург". В обзоре рисков финансовых рынков Банк России представил в среду ряд февральских данных по ситуации на валютном рынке РФ, отмечают аналитики. Спрос на иностранную валюту со...    читать дальше
12 марта 2026 года 14:07
Акции Распадской по-прежнему неинтересны для долгосрочных инвестиций - "КИТ Финанс Брокер"
Акции "Распадской" по-прежнему неинтересны для долгосрочных инвестиций, полагают аналитики "КИТ Финанс Брокер". По итогам 2025 года "Распадская" опубликовала слабые финансовые результаты: - выручка составила 119,2 млрд руб. (-26% год к году); - EBITDA ушла в отрицательную зону: -16,6 млрд против...    читать дальше
12 марта 2026 года 13:42
"Т-Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций Ростелекома
"Т-Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций "Ростелекома" с целевой ценой 75 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 18% с текущих уровней, говорится в комментарии аналитика Марьяны Лазаричевой. "На прошлой неделе "Ростелеком" представил результаты за 2025 год: они впечатлили...    читать дальше
12 марта 2026 года 13:11
Газпром и НОВАТЭК выглядят стратегически сильнее нефтяных компаний - ПСБ
"Газпром" и "НОВАТЭК" выглядят стратегически сильнее нефтяных компаний, говорится в комментарии эксперта банка ПСБ Екатерины Крыловой. "В условиях роста цен на энергоносители считаем, что "Газпром" и "НОВАТЭК" выглядят стратегически сильнее нефтяных компаний, - пишет эксперт. - На первый взгляд,...    читать дальше
12 марта 2026 года 12:39
Инвестинтереса в акциях Делимобиля по-прежнему нет - ПСБ
Инвестиционного интереса в акциях ПАО "Каршеринг Руссия" (бренд "Делимобиль") по-прежнему не видно, считают аналитики банка ПСБ. Эмитент отчитался за 2025 год по МСФО. "Отчетность оцениваем негативно. Снижение рентабельности, переход к существенному чистому убытку, высокая чувствительность к...    читать дальше
12 марта 2026 года 12:15
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций "Ренессанс страхования" на уровне 169 руб
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную стоимость акций группы "Ренессанс страхование" на уровне 169 рублей за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. Результаты эмитента за 2025 год по МСФО в целом вышли в рамках ожиданий и подтверждают...    читать дальше
12 марта 2026 года 11:51
"БКС МИ" подтверждает негативную оценку акций металлургических компаний
Аналитики "БКС Мир инвестиций" подтверждают негативную оценку акций металлургических компаний РФ, говорится в обзоре инвесткомпании. Статистика подтверждает сохранение кризиса в отрасли, который в первую очередь связан с падением спроса. По мнению экспертов, при таком падении производства можно...    читать дальше
12 марта 2026 года 11:30
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Сбербанка
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Сбербанка, сообщается в комментарии старшего аналитика Ольги Найденовой. "Прибыль эмитента по итогам февраля 2026 года (по РСБУ) сохраняет темп увеличения 21%, что мы считаем очень сильным результатом в условиях слабого...    читать дальше
12 марта 2026 года 11:11
Курс пары рубль/юань, скорее всего, вернется в диапазон 11-11,5 руб./юань к концу марта - ПСБ
Курс пары рубль/юань, скорее всего, вернется в диапазон 11-11,5 руб./юань к концу марта, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов. Юань в среду завершил торговую сессию чуть выше 11,5 руб., несмотря на очередную волну роста нефтяных котировок, -...    читать дальше
12 марта 2026 года 10:50
Консолидация рынка ОФЗ продолжится до конца недели - ПСБ
Консолидация рынка госбумаг продолжится до конца недели в ожидании данных по инфляции, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. "Боковик" на рынке госбумаг сохраняется; основной неопределенностью для ДКП ЦБ и, соответственно, рынка ОФЗ остается...    читать дальше
