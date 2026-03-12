Инвестинтереса в акциях Делимобиля по-прежнему нет - ПСБ

Инвестиционного интереса в акциях ПАО "Каршеринг Руссия" (бренд "Делимобиль") по-прежнему не видно, считают аналитики банка ПСБ.

Эмитент отчитался за 2025 год по МСФО.

"Отчетность оцениваем негативно. Снижение рентабельности, переход к существенному чистому убытку, высокая чувствительность к ставкам и конъюнктуре долгового рынка - все это отражает неустойчивое финансовое положение компании. Инвестиционного интереса к акциям "Делимобиля" мы по-прежнему не видим", - пишут эксперты в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.