"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций "Ренессанс страхования" на уровне 169 руб

"Цифра брокер" подтверждает прогнозную стоимость акций группы "Ренессанс страхование" на уровне 169 рублей за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании.

Результаты эмитента за 2025 год по МСФО в целом вышли в рамках ожиданий и подтверждают устойчивость его бизнес-модели, констатируют эксперты.

Чистая прибыль практически не изменилась год к году, однако объем собранных премий заметно увеличился, прежде всего за счет сегмента life-страхования.

При этом, отмечают аналитики, компания продолжает активно наращивать инвестиционный портфель и демонстрирует высокую рентабельность капитала, что говорит о сохранении эффективной модели управления активами.

Дополнительным позитивом выступает дивидендная политика. Менеджмент рекомендовал рассмотреть выплату окончательных дивидендов за 2025 год в размере 5,9 рубля на акцию (около 6,2% дивдоходности). С учетом уже выплаченных промежуточных дивидендов, обращают внимание в инсествкомпании, общая выплата за год может составить 10 рублей на акцию - более половины чистой прибыли группы и около 11% дивидендной доходности.

"Наш таргет по акциям "Ренессанс страхования" - 169 рублей ("покупать")", - говорится в материале экспертов.

