"БКС МИ" подтверждает негативную оценку акций металлургических компаний

Аналитики "БКС Мир инвестиций" подтверждают негативную оценку акций металлургических компаний РФ, говорится в обзоре инвесткомпании.

Статистика подтверждает сохранение кризиса в отрасли, который в первую очередь связан с падением спроса. По мнению экспертов, при таком падении производства можно ожидать очень слабую операционную и, как следствие, финансовую отчетность по итогам I квартала у игроков отрасли.

" Сохраняем "негативный" взгляд на акции черных металлургов, - пишут аналитики Кирилл Чуйко, Дмитрий Казаков и Николай Масликов. - В спотовых ценах соотношение цены акции к прибыли на акцию (Р/Е) у тройки ключевых игроков находится выше исторических значений: у "Северстали" - 13х против 7,5х, у "НЛМК" - 7,7х против 7,6х, у "ММК" - 16х против 6,3х. У "Мечела" этот показатель отрицательный. С учетом наших прогнозов на 12 месяцев целевой Р/Е на 2026 г. для "Северстали", по нашим оценкам, составляет 10,7х, для НЛМК - 8,7х, для ММК - 8,5х, для "Мечела" останется отрицательным. Это соответствует "негативному" взгляду для всех компаний".

Для инвестиционной привлекательности "Мечела" Р/Е компании должен находиться на уровне 3,5х, указывают стратеги. Такая оценка возможна либо при обесценении рубля до уровня свыше 100 руб./$1, либо при росте цен на уголь более чем на 100%. Оба сценария на горизонте 12 месяцев эксперты "БКС МИ" считают маловероятными.

