Индекс Мосбиржи в четверг продолжит торги в диапазоне 2850-2950п - Freedom Finance Global

Индекс Мосбиржи в четверг продолжит торги в диапазоне 2850-2950 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Основную поддержку рынку будут оказывать акции нефтегазового сектора на фоне резкого роста цен на нефть.

В числе потенциальных лидеров роста, по оценкам эксперта, могут оказаться бумаги "Роснефти", "ЛУКОЙЛа", "Татнефти" и "Газпром нефти", которые традиционно быстрее всего реагируют на рост мировых цен на нефть.

Цены на нефть активно поднимались утром в четверг из-за очередного витка эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:12 мск поднималась на $6,09 (6,62%), до $98,07 за баррель. Ранее в ходе сессии Brent вновь превышала $100 за баррель. В среду контракт вырос в цене на $4,18 (4,8%), до $91,98 за баррель.

По мнению Чернова, при закреплении Brent выше $95 российский рынок акций может протестировать верхнюю границу диапазона 2900-2950 пунктов, так как нефтегазовый сектор занимает около 40% капитализации российского фондового рынка. "В целом экспортно-ориентированные компании формируют более половины структуры индекса, поэтому динамика сырьевых цен остается ключевым фактором для всего рынка акций. Дальнейшая динамика торгов во многом будет зависеть от новостей вокруг ситуации в Ормузском проливе и динамики мировых цен на нефть, поэтому волатильность торгов может оставаться повышенной", - отмечает он.

Рубль постепенно ослабевает, давление оказывает решение Минфина приостановить операции по бюджетному правилу в марте до пересмотра базовой цены отсечения нефти. До принятия решения по новой базовой цене отсечения нефти курс может продолжить движение в диапазоне 79-81 руб./$1, полагает аналитик.

