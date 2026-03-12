.
Промпроизводство в РФ в январе снизилось на 0,8%
Промпроизводство в РФ в январе снизилось на 0,8% после повышения на 3,7% в декабре, сообщил Росстат. Снижение промышленности в годовом выражении было зафиксировано впервые с февраля 2025 года Данные оказались слабее ожиданий экономистов, прогнозировавших рост на 0,9%
 
Fitch повысило прогноз роста мировой экономики в 2026 году до 2,6%
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз роста мирового ВВП в 2026 году до 2,6% с ожидавшихся в декабре 2,4%, сообщается в обзоре Global Economic Outlook (GEO). "Мировая экономика хорошо держится, несмотря на череду...
 
Ведомства обсуждают корректировку акциза на сталь за счет плавающей ставки и индексации на инфляцию
Одной из мер поддержки металлургов, которые столкнулись с существенным падением спроса на сталь на фоне охлаждения экономики, могла бы стать корректировка формулы расчета акциза на сталь и переход на плавающую ставку при его расчете. Такое...
 
Объем нового жилья в этом году может сократиться на 15%
Объем нового жилья в этом году может сократиться на 15%. Девелоперам стало невыгодно запускать проекты из-за ужесточения условий по семейной ипотеке, пишут "Ведомости". В 2026 г. российские девелоперы начнут возводить 35 млн кв. м нового жилья,...
 
12 марта 2026 года 09:10

Япония теряет 1,4%, Гонконг - 1,3%

Фондовые индексы США завершили торги в среду без единой динамики. Рынки акций Азии падают в четверг, Япония теряет 1,4%, Гонконг - 1,3%. Нефть активно дорожает утром четверга, Brent торгуется выше $98 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили волатильные торги в среду без единой динамики: Dow Jones и S&P 500 снизились, тогда как Nasdaq Composite увеличился.

Трейдеры обеспокоены неопределенностью в отношении дальнейшего развития конфликта на Ближнем Востоке и его влияния на мировую экономику.

"В такой неопределенной обстановке рынки и инвесторы ищут любой сигнал, чтобы двинуться в том или ином направлении, - заявил управляющий партнер Keator Group Мэтью Китор. - Рынки колеблются от любой новости".

Потребительские цены (индекс CPI) в США в феврале увеличились на 2,4% в годовом выражении, сообщило министерство труда. Таким образом, инфляция осталась на январском уровне и совпала со средним прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics. Это минимальные темпы повышения цен с мая прошлого года.

Производитель продуктов питания Campbell''s Co. сократил чистую прибыль и выручку во втором финквартале (завершился 1 февраля), а также ухудшил годовые прогнозы. Цена акций компании рухнула более чем на 7%, они стали одним из лидеров падения среди компонентов S&P 500.

Котировки акций AeroVironment упали на 6,3% после того, как производитель военных беспилотников дал слабый прогноз скорректированной прибыли на 2026 год.

Бумаги Boeing Co. (SPB: BA) и Procter & Gamble Co. (SPB: PG) подешевели на 1,7%, Sherwin-Williams Co. (SPB: SHW) - на 2,3%, Walmart Inc. (SPB: WMT) - на 1,3%, Goldman Sachs Group (SPB: GS) - на 1,2%, McDonald''s Corp. (SPB: MCD) и Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 0,8%, International Business Machines (SPB: IBM) - на 0,5%.

В то же время стоимость Oracle Corp. (SPB: ORCL) поднялась на 9,2%. Один из крупнейших мировых разработчиков программного обеспечения в третьем финквартале (декабрь-февраль) получил скорректированную прибыль и выручку лучше ожиданий аналитиков. Также компания заявила, что бум в сфере центров обработки данных с использованием ИИ обеспечит рост её выручки темпами выше прогнозных в ближайшие два года.

Цена акций Papa John''s International Inc. взлетела на 19,4% на новости о том, что покупкой сети пиццерий интересуется катарский инвестиционный фонд Irth Capital.

Котировки бумаг производителя электронных компонентов TE Connectivity выросли на 1,1%. Компания объявила о повышении квартальных дивидендов на 9,9%, а также расширила программу buyback на $3 млрд.

Выросла капитализация представителей нефтяной отрасли, включая Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 3%, Exxon Mobil (SPB: XOM) - на 2,3%, ConocoPhillips (SPB: COP) - на 2,5%, Marathon Petroleum Corp. - на 5,4%, Occidental Petroleum Corp. - на 4,6%, Phillips 66 - на 4,3%.

Кроме того, подорожали бумаги чипмейкеров: Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 0,7%, Intel Corp. (SPB: INTC) - на 2,6%, Advanced Micro Devices (SPB: AMD) - на 0,8%, Micron Technology Inc. - на 3,9%.

Акции Alphabet Inc. (SPB: GOOG) прибавили в цене 0,5%, Tesla (SPB: TSLA) - 2,2%.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в среду уменьшился на 289,24 пункта (на 0,61%) и составил 47417,27 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 снизилось на 5,68 пункта (на 0,08%) - до 6775,8 пункта.

В то же время индекс Nasdaq Composite увеличился на 19,03 пункта (на 0,08%) и завершил сессию на отметке 22716,13 пункта.

Азиатские фондовые индексы падают в четверг, инвесторов продолжает беспокоить ситуация на Ближнем Востоке.

Как стало известно накануне, страны-участницы Международного энергетического агентства (МЭА) договорились о поставке на мировой рынок рекордных 400 млн баррелей нефти из своих стратегических резервов для снижения ценовой напряженности из-за боевых действий в регионе, в том числе 80 млн баррелей высвободит из своих запасов Япония. Общие стратегические запасы нефти стран-участниц МЭА превышают 1,2 млрд баррелей.

Тем не менее участники рынков не уверены, что решение МЭА позволит нивелировать шоковый эффект от конфликта, и цены на нефть продолжают расти.

Trading Economics пишет, что Китай остается в относительно хорошем положении для того, чтобы пережить этот шок, поскольку он давно уделяет серьезное внимание энергетической безопасности, формируя резервы и диверсифицируя источники энергии, тогда как Япония сильно уязвима для таких потрясений из-за высокой зависимости от поставок нефти с Ближнего Востока.

Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,3%, гонконгский Hang Seng - 1,3%.

Список лидеров падения в составе Hang Seng возглавляют бумаги CMOC Group, дешевеющие на 6,5%.

Рыночная стоимость CSPC Pharmaceutical уменьшается на 5,9%, Nongfu Spring - на 5,7%, Li Ning - на 4,6%, Wharf Real Estate Investment - на 5,3%.

Капитализация нефтяной CNOOC повышается на 4,5%, PetroChina Co. (SPB: 857) - на 1,9%, China Hongqiao Group - на 3%, China Shenhua Energy - на 2,8%, JD Logistics - на 2,7%.

Значение японского Nikkei 225 снижается на 1,4%.

Иностранные инвесторы на неделе до 7 марта нарастили вложения в японские акции на минимальные за девять недель 385,5 млрд иен ($2,42 млрд), сообщило в четверг министерство финансов страны.

Существеннее всех в составе Nikkei 225 теряют в цене бумаги Denka (-5,8%).

Рыночная стоимость Japan Exchange Group уменьшается на 5,4%, SHIFT Inc. и Resona Holdings - на 4,9%, Mitsui Fudosan - на 4,8%.

Цена бумаг Shin-Etsu Chemical увеличивается на 3,7%, Kawasaki Heavy Industries - на 3,3%, Tokyo Electric Power - на 2,7%, Mitsubishi Heavy Industries - на 2,5%, Inpex - на 2,4%.

Значение южнокорейского индекса Kospi уменьшается на 0,9%.

Стоимость акций Korean Air Lines уходит вниз на 1,2%, Hyundai Motor - на 2,1%, Samsung Electronics - на 1,7%.

Котировки бумаг Posco растут на 0,9%.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял 1,3%.

Инфляционные ожидания австралийцев в марте повысились до максимальных с июля 2023 года 5,2% с 5% месяцем ранее, сообщил Институт Мельбурна. На следующей неделе состоится очередное заседание Резервного банка Австралии (RBA), который в феврале поднял процентные ставки на 25 базисных пунктов, до 3,85%.

Рыночная стоимость BHP в четверг сократилась на 1,9%, Rio Tinto - на 1,4%.

Цены на нефть активно поднимаются утром в четверг из-за очередного витка эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:12 мск поднимается на $6,09 (6,62%), до $98,07 за баррель. Ранее в ходе сессии Brent вновь превышала $100 за баррель. В среду контракт вырос в цене на $4,18 (4,8%), до $91,98 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают к этому времени на $5,29 (6,06%), до $92,54 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на $3,8 (4,6%), до $87,25 за баррель.

Иранский подводный беспилотник ночью атаковал два нефтяных танкера в Персидском заливе, сообщила иранская государственная телекомпания IRIB. Ранее источник в иракской службе безопасности в Басре сообщил CNN, что судно, начиненное взрывчаткой, врезалось сразу в два танкера.

CNN уточняет, что горели суда Zefyros под мальтийским флагом и Safesea Vishnu под флагом Маршалловых островов. Зарегистрированным владельцем Safesea Vishnu является американская компания Safesea Transport Inc., в то время как владелец Zefyros находится в Греции.

Работа нефтяных портов Ирака была приостановлена после пожара, сообщил глава Управления портами Ирака Фархан аль-Фартуси. По его словам, один человек погиб, еще 38 были спасены.

Тем временем Оман предписал судам покинуть экспортный терминал Мина-аль-Фахал в целях предосторожности, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По данным Kpler, с терминала ежедневно экспортировалось около 1 млн баррелей нефти.

Ранее представитель вооруженных сил Ирана заявил, что миру нужно готовиться к нефти по $200 за баррель, поскольку цены на топливо зависят от безопасности в регионе, а Израиль и США своими действиями нарушили эту безопасность.

"Единственное, что может привести к долгосрочному снижению цен - это возобновление поставок нефти через Ормузский пролив, - написали аналитики ING. - Если этого не случится, нас ждут новые максимумы".

Накануне цены на нефть выросли, несмотря на то, что страны-участницы МЭА договорились о поставке на мировой рынок рекордных 400 млн баррелей из своих стратегических резервов. Сроки высвобождения запасов будут зависеть от обстоятельств в каждой отдельной стране. Общие стратегические запасы нефти стран-участниц МЭА превышают 1,2 млрд баррелей, еще 600 млн баррелей составляют промышленные резервы, находящиеся в госсобственности.

"Высвобождение нефтяных резервов МЭА может оказаться лишь временным решением, тогда как перебои поставок и значительное сокращение добычи в некоторых ближневосточных странах могут вызвать долгосрочный дефицит предложения", - отметила Тина Тенг из Moomoo ANZ.

Также в среду стало известно, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3,824 млн баррелей - до максимальных с мая 2025 года 443,1 млн баррелей. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение на 1,1 млн баррелей, по данным Trading Economics.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
.
