Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 12 марта. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе опасений возможного затягивания военного конфликта, спровоцированного атакой США и Израиля на Иран, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Иран на фоне операции против него находится практически на грани, и США при желании "могли бы за час вывести из строя" его электросети, заявил американский президент Дональд Трамп. Иран "практически на грани", однако это "не значит, что мы покончим с этим немедленно", сказал Трамп журналистам. "Мы могли бы вывести из строя их электросети за час", - обратил внимание глава Белого дома.

Он вновь подчеркнул, что у Вашингтона есть возможность наносить серьезные удары по Тегерану и другим местам в Иране, что сделало бы невозможным восстановление страны, однако, по его словам, "мы (США - ИФ) этого не хотим". "Я думаю, у нас все идет хорошо. Главное - мы должны победить, победить быстро, но победить", - сказал он. По словам президента США, многие говорят, что "это уже победа, и единственный вопрос - когда мы остановимся". Вашингтон, подчеркнул Трамп, "в идеале" хочет видеть у власти в Иране человека, "который знает, что делает, который может построить страну".

Ранее в ходе выступления перед своими сторонниками в штате Кентукки президент США заявил, что уже одержал победу над Ираном "в первый час операции", но при этом предупредил, что эта операция еще не завершена. "Нам еще нужно закончить работу", - сказал он.

Для достижения мира на Ближнем Востоке необходимы выплаты репараций Ирану, а также предоставление ему гарантий безопасности, заявил иранский президент Масуд Пезешкиан. "Единственный способ прекратить эту войну, развязанную сионистским режимом и США, это признание законных прав Ирана, выплата репараций и твердые международные гарантии против будущей агрессии", - написал иранский президент в среду в соцсети Х.

Представители США и России встретились в среду в американском штате Флорида, сообщает спецпосланник президента США Стив Уиткофф. "Сегодня во Флориде российская делегация во главе со специальным посланником Кириллом Дмитриевым встретилась с делегацией США, включая специального посланника Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера и старшего советника Белого дома Джоша Грюнбаума", - написал Уиткофф в соцсети X. Он добавил, что делегации обсудили различные темы и договорились поддерживать связь.

Тем временем глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев поблагодарил американскую сторону за продуктивную встречу. "Спасибо, Стив, Джаред и Джош, за продуктивную встречу", - написал он в соцсети X.

Американские фондовые индексы завершили волатильные торги в среду без единой динамики: Dow Jones и S&P 500 снизились, тогда как Nasdaq Composite увеличился. Трейдеры обеспокоены неопределенностью в отношении дальнейшего развития конфликта на Ближнем Востоке и его влияния на мировую экономику. "В такой неопределенной обстановке рынки и инвесторы ищут любой сигнал, чтобы двинуться в том или ином направлении, - заявил управляющий партнер Keator Group Мэтью Китор. - Рынки колеблются от любой новости".

Потребительские цены (индекс CPI) в США в феврале увеличились на 2,4% в годовом выражении, сообщило министерство труда в среду. Таким образом, инфляция осталась на январском уровне и совпала со средним прогнозом аналитиков. Это минимальные темпы повышения цен с мая прошлого года.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в четверг утром демонстрирует заметное снижение (-0,9%), что говорит о вероятном ухудшении настроений на фондовых биржах США 12 марта.

В свою очередь азиатские фондовые индексы также падают в четверг, инвесторов продолжает беспокоить ситуация на Ближнем Востоке. Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,3%, гонконгский Hang Seng - 1,3%. Значение японского Nikkei 225 снижается на 1,4%. Значение южнокорейского индекса Kospi уменьшается на 0,9%. Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 1,3%.

Вместе с тем мировые цены на нефть активно поднимаются утром в четверг из-за очередного витка эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск поднимается на 7,2%, до $98,6 за баррель. Ранее в ходе сессии Brent вновь превышала отметку $100 за баррель. В среду контракт вырос в цене на 4,8%, до $91,98 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи дорожают к этому времени на 6,8%, до $93,2 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на 4,6%, до $87,25 за баррель.

Иранский подводный беспилотник ночью атаковал два нефтяных танкера в Персидском заливе, сообщила иранская государственная телекомпания IRIB. Ранее источник в иракской службе безопасности в Басре сообщил CNN, что судно, начиненное взрывчаткой, врезалось сразу в два танкера. CNN уточняет, что горели суда Zefyros под мальтийским флагом и Safesea Vishnu под флагом Маршалловых островов. Зарегистрированным владельцем Safesea Vishnu является американская компания Safesea Transport Inc., в то время как владелец Zefyros находится в Греции.

Работа нефтяных портов Ирака была приостановлена после пожара, сообщил глава Управления портами Ирака Фархан аль-Фартуси. По его словам, один человек погиб, еще 38 были спасены. Тем временем Оман предписал судам покинуть экспортный терминал Мина-аль-Фахал в целях предосторожности, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По данным Kpler, с терминала ежедневно экспортировалось около 1 млн баррелей нефти.

Ранее представитель вооруженных сил Ирана заявил, что миру нужно готовиться к нефти по $200 за баррель, поскольку цены на топливо зависят от безопасности в регионе, а Израиль и США своими действиями нарушили эту безопасность.

Накануне цены на нефть выросли, несмотря на то, что страны-участницы МЭА договорились о поставке на мировой рынок рекордных 400 млн баррелей из своих стратегических резервов. Сроки высвобождения запасов будут зависеть от обстоятельств в каждой отдельной стране. Общие стратегические запасы нефти стран-участниц МЭА превышают 1,2 млрд баррелей, еще 600 млн баррелей составляют промышленные резервы, находящиеся в госсобственности.

"Высвобождение нефтяных резервов МЭА может оказаться лишь временным решением, тогда как перебои поставок и значительное сокращение добычи в некоторых ближневосточных странах могут вызвать долгосрочный дефицит предложения", - отметила Тина Тенг из Moomoo ANZ.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду снизилась в 2,6 раза относительно предыдущего торгового дня, но все равно осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 16,597 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 14,397 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 11 марта снизился всего на 0,01% и составил 119,68 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,02%, поднявшись до 1245,33 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-03R" (+0,58%), "АФК Система-1Р-11" (+0,4%) и "Ростелеком-001P-02R" (MOEX: RTKM) (+0,26%), а в лидерах снижения - облигации "Почта России БО-002P-03" (-0,4%), "Почта России БО-002P-02" (-0,3%) и "Автодор-003Р-02" (-0,22%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) завершила размещение выпуска 10-летних облигаций серии 005Р-02 объемом 460 млрд рублей. Компания установила ставку 1-го купона на уровне 8% годовых.

ГК "Пионер" завершила размещение 3-летних "зеленых" облигаций серии 002P-03 объемом 4,6 млрд рублей. По выпуску выплачиваются переменные ежемесячные купоны, которые рассчитываются по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред 450 базисных пунктов. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

АО "Атомэнергопром" увеличило объем размещения облигаций серии 001P-11 со сроком обращения 3,75 года (1 тыс. 365 дней) с 30 млрд рублей до 50 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 11 марта. При открытии книги заявок ориентир ставки купона был в диапазоне 15,2-15,4% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался, составив в финале 14,7% годовых. Финальному ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 15,53% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные квартальные купоны. Техразмещение запланировано на 13 марта. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Девелоперский холдинг Setl Group установил финальный ориентир ставки купона двухлетних облигаций серии 002Р-07 объемом 5,5 млрд рублей на уровне 16,50% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 17,81% годовых. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные фиксированные купоны. Сбор заявок на выпуск прошел 11 марта. Техразмещение запланировано на 16 марта. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после тестирования, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Кроме того, ООО "Сэтл групп" (Setl Group) установило ставки 25-36 ежемесячных купонов 3-летних облигаций серии 002Р-03 объемом 12 млрд рублей на уровне 17% годовых. Компания разместила выпуск в марте 2024 года по ставке 15,5% годовых.

ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) зафиксировало объем размещения 10-летних облигаций серии 002Р-17 с офертой через два года на уровне 10 млрд рублей. Сбор заявок на флоатер планируемым объемом не менее 10 млрд рублей прошел 11 марта. При открытии книги заявок ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ составлял не выше 200 базисных пунктов, в ходе маркетинга он дважды снижался, составив в финале 165 базисных пунктов. По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки ЦБ, плюс спред. Техразмещение запланировано на 18 марта. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, для неквалифицированных инвесторов потребуется прохождение теста.

Кроме того, ПАО "МТС" выкупило по оферте 11 млн 242 тыс. 107 облигаций серии 002Р-07 по цене 100% от номинала, или 56,2% эмиссии. Трехлетний выпуск объемом 20 млрд рублей был размещен в марте 2025 года по ставке ежемесячного купона 21,25% годовых. Ставки 13-24-го купонов установлены на уровне 14,6% годовых.

НАО "Первое клиентское бюро" (ПКБ, ранее - "Первое коллекторское бюро") 17 марта с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-10 объемом не менее 1 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как значение ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда - не выше 400 базисных пунктов. Структура выпуска предполагает также амортизацию: по 20% от номинала будет погашено в даты выплат с 32-го по 36-й купоны. Техразмещение пройдет 20 марта. Выпуск будет доступен для приобретения квалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ООО "Село Зеленое холдинг" 18 марта с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на 5-летние облигации серии 001Р-03 объемом 5 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред. Ориентир спреда - не выше 300 базисных пунктов. Условия эмиссии предполагают амортизационную систему погашения: ежеквартально, начиная с 24-го купона, будет погашаться по 7,7% от номинала. Техразмещение запланировано на 23 марта. Физическому лицу требуется статус квалифицированного инвестора. Также выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Альфа-банк с 16 по 20 марта проведет сбор заявок на выпуск 7-летних субординированных облигаций серии T2-CR-06 объемом 10 млрд рублей. Номинальная стоимость бондов - 100 млн рублей. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Заем будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

ООО "Йуми" 25 марта планирует начать размещение трехлетних дебютных облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Ориентир ставки ежемесячного купона - не выше 25% годовых, ему соответствует доходность к оферте через 1,5 года на уровне не выше 28,07% годовых. Размещение доступно всем инвесторам при прохождении тестирования "Российские облигации". Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) выкупило по оферте 9 млн 979 тыс. 759 облигаций серии БО-004Р-05 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 12,5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания приобрела 79,838% займа. Пятилетний выпуск на 12,5 млрд рублей был размещен в декабре 2024 года по ставке ежемесячного купона 23% годовых до исполненной оферты. Начиная с 16-го купона эмитент сделал ставку плавающей, установив спред к ключевой ставке ЦБ в размере 135 базисных пунктов.

"Иволга структурные продукты" 27 марта приобретет по оферте до 100% находящихся в обращении облигаций серии 002-01 по цене 99,5% от номинала. Период предъявления бумаг к оферте - с 20 по 26 марта. Размещение выпуска 002-01 эмитент завершил в июне 2024 года, реализовав 50,02% займа на 100,04 млн рублей, ставка 1-го купона составила 20% годовых.