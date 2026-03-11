Рынок акций РФ в среду консолидировался ниже 2855п по индексу МосБиржи при смешанной динамике blue chips

Москва. 11 марта. Российский рынок акций в среду консолидировался в боковике при смешанной динамике blue chips - попытки роста вслед за отскоком нефти (фьючерс на Brent поднялся к $92 за баррель) завершились выборочной фиксацией прибыли игроками на фоне смешанных сигналов с мировых сырьевых и фондовых площадок. Индекс МосБиржи завершил день ниже 2855 пунктов после локального роста днем выше 2870 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2854,05 пункта (+0,01%), индекс РТС - 1137,11 пункта (-0,4%); лидерами роста выступили акции "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (+5,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+3,5%) и "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+2,2%), аутсайдерами - бумаги ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (-2,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,1%), акции "Полюса" (MOEX: PLZL) (-2,1%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 12 марта, составил 79,068 руб. (+32,84 копейки).

Подорожали также акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,2%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+0,9%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,2%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,1%).

Сбербанк в январе-феврале 2026 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 21,4% (до 324,6 млрд рублей), в феврале прибыль выросла на 21,1% (до 162,8 млрд рублей), следует из отчетности. Рентабельность капитала в январе-феврале текущего года выросла до 24,1% с 23,2%, в феврале - до 25,2% с 24,3%.

Подешевели бумаги "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,1%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (-0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,8%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-0,8%), "Хэдхантера" (SPB: HEAD) (-0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%).

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф накануне заявил, что запланированная на этой неделе трехсторонняя встреча США, РФ и Украины теперь должна пройти на следующей. "На этой неделе планировалась трехсторонняя встреча (...). Я думаю, что встречу передвинули на следующую неделю, на какой-то день", - сказал он в интервью CNBC.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду, что опция проведения трехсторонней встречи РФ-США-Украина в Стамбуле существует, но пока конкретики по следующему раунду переговоров нет. "Безусловно, опция Стамбула существует, все стороны весьма позитивно к ней относятся", - сказал он, отвечая на вопрос "Интерфакса" о месте будущих консультаций.

"Пока точной конкретики по продолжению и следующему раунду переговоров нет. Как только появится точная информация, мы вас проинформируем", - сказал представитель Кремля. Он отметил, что "сейчас в целом есть понимание, что переговорный процесс будет продолжен, но конкретики пока нет".

Вечером в среду Песков заявил, что попытки киевского режима атаковать с помощью дронов компрессорные станции "Русская" и "Береговая", которые обеспечивают на берегу работу "Турецкого" и "Голубого" потоков, являются проявлением безответственности на фоне глобального энергетического кризиса.

"Мы с вами помним, что президент Путин совсем недавно говорил об имеющихся у наших спецслужб данных о том, что киевский режим планирует диверсии на вышеупомянутых трубопроводах, которые сейчас имеют огромное значение, которое трудно переоценить с точки зрения энергетической безопасности континента", - подчеркнул он. По словам представитель Кремля, диверсии лишний раз "подчеркивают натуру и сущность киевского режима".

Власти США информировали партнеров из Европы, что возможное ослабление американских ограничительных мер против нефтяного сектора РФ коснется в основном поставок в Индию, сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на источники. "США сообщили европейским союзникам, что любые дальнейшие ослабления санкций против российской нефти коснутся в основном поставок в Индию", - отмечается в сообщении.

Как отмечает старший портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев, индекс МосБиржи провел среду в боковике 2850-2870 пунктов, причем вечером опустился к нижней границе этого диапазона. В секторе акций нефтегазовых компаний наблюдалось скромное восстановление вместе с нефтью после недавнего снижения. Умеренный рост с начала торгов показали бумаги "Русала" - благодаря росту цен на алюминий и новостям о переговорах с японскими производителями автозапчастей на фоне нарушения поставок через Ормузский пролив. Импульс, связанный с ростом нефтяных цен, временно затухает: нефть марки Brent торгуется в районе $90 за баррель.

Международное энергетическое агентство предложило высвободить рекордный объем нефти из стратегических резервов (больше 182 млн баррелей) для стабилизации цен, в то же время стало известно, что США заметили признаки минирования Ормузского пролива. В целом участники рынка сохраняют осторожность, поскольку ситуация еще может усугубиться.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, к вечеру среды покупатели снизили активность, поскольку геополитика поддерживает высокую неопределенность как по дальнейшим мирным переговорам по Украине, так и по ситуации на Ближнем Востоке.

Представитель ЦБ РФ Рустэм Марданов заявил о том, что основной удар инфляции остался позади. Надежды на продолжение секвестра ключевой ставки сохраняются. Ослабление рубля поддерживает благоприятный сантимент в отношении акций экспортеров. Цены на нефть зацепились за уровни около $90 за баррель - волна паники сошла, но перспективы урегулирования между США и Ираном туманны, и это поддерживает определенный уровень "военной премии" в котировках, полагает Шепелев.

В четверг МЭА опубликует месячный отчет по рынку нефти. В РФ "Диасофт" (MOEX: DIAS) проведет ВОСА, в повестке вопрос выплаты дивидендов за прошлые периоды. "Делимобиль" (MOEX: DELI) представит отчет по МСФО за 2025 год. Прогноз по индексу Мосбиржи на четверг - колебания в прежнем диапазоне 2800-2900 пунктов, считает Шепелев.

По словам эксперта "БКС МИ" Андрея Мамонтова, градус напряженности на нефтяном рынке снова повышается после локального снижения интенсивности конфликта на Ближнем Востоке. Ормузский пролив остается закрытым, создавая угрозу заполнения нефтехранилищ в ближайшие недели у ключевых экспортеров в регионе. Это может усилить текущее сокращение добычи и сохранение цен на высоких значениях. Допускается отскок нефти вверх в область $95,75-103,22 за баррель, затем в игру вновь могут вступить продавцы.

Согласно данным Bloomberg, поставки СПГ из Катара не идут уже пять дней, это рекордный сбой с 2008 года. По информации КСИР, Тегеран нанесет удары по "экономическим и банковским центрам", связанным с США и Израилем в регионе, после атаки на иранский банк. Иран также пригрозил ударами по офисам Google, Microsoft, Palantir, IBM (SPB: IBM), Nvidia и крупным банкам на Ближнем Востоке.

Танкеры, перевозящие российскую нефть, могут быть выведены из-под санкций - для вывода дополнительных объемов нефти на рынок для стабилизации цен. По информации CNN, за последние дни в Ормузском проливе было установлено несколько десятков мин, при этом Тегеран сохраняет возможность установить сотни мин с помощью малых судов и минных заградителей. На данный момент командование США отчиталось об уничтожении 16 иранских заградителей, отмечает Мамонтов.

Все это привело к тому, что цены на бензин и дизель в США обновили максимум за два года. Мировые авиакомпании также начинают повышать цены на билеты из-за подорожания топлива, заключил представитель "БКС МИ".

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Игоря Соколова, нефть и индекс МосБиржи сохраняют потенциал роста. Важно, что уровень 2850 пунктов по индексу МосБиржи устоял, теперь это не очень сильная поддержка. Ближайшее сопротивление - 2900 пунктов, пробой которого откроет дорогу на 3000 пунктов, где стоит ждать серьезной фиксации прибыли, полагает аналитик.

Основной причиной снижения цен нефти стало предложение МЭА выпустить на рынок свыше 180 млн баррелей резервов стран-участниц агентства. Однако влияние этой новости носит временный характер. В любом случае возврата котировок нефти в район $70 за баррель не произойдет в ближайшее время, поскольку ближневосточные производители уже сократили добычу, логистические цепочки нарушены, а потребители будут создавать собственные резервы на случай повторения кризиса. С большой долей вероятности возможен сценарий ухода нефти выше $100 за баррель и закрепление там на какое-то время на фоне известий о начале минирования Ираном Ормузского пролива, которые еще не отыграны.

Мировые цены на алюминий растут из-за проблем с поставками, а также прекращением или сокращением его производства в ряде стран Ближнего Востока. Япония и Китай, по информации СМИ, ведут переговоры о закупке алюминия у России, отметил аналитик.

На валютном рынке против рубля играет прекращение валютных интервенций со стороны Минфина РФ. Однако уже в следующем месяце можно ждать увеличения притока долларов и юаней на рынок из-за роста цен на углеводороды, удобрения и тот же алюминий. Не исключено, что российская валюта получит поддержку от ЦБ, который в рамках борьбы с инфляцией выберет крепкий рубль и не станет снижать ключевую ставку 20 марта, полагает Соколов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "ФосАгро" (7346 руб.) выросли вместе с мировыми ценами на удобрения, поддержку которым оказывают перебои с поставками из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Западные фондовые площадки в условиях высокого уровня напряженности на Ближнем Востоке и актуальности рисков разгона мировой инфляции сохраняют осторожный настрой. Индексы МосБиржи и РТС пытаются вернуться к росту - сопротивлениями для индикаторов выступают уровни 2880 пунктов и 1150 пунктов соответственно. Давление оказывает фиксация прибыли в нефтяном секторе. Цены на нефть в ожидании сигналов о возможных мерах поддержки рынка и ходе ближневосточного конфликта перешли к движению в широком диапазоне, отмечает Кожухова.

В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,4%, австралийский ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 1,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng потерял 0,2%), в Европе динамика смешанная (индекс CAC 40 подрос на 0,2%, FTSE, DAX просели на 0,7-1,6%), снижаются Штаты (индексы к 18:50 мск просели на 0,2-1% во главе с Dow).

Скачок цен на энергоресурсы с начала военных действий на Ближнем Востоке усилил ожидания роста инфляционного давления, особенно в азиатских странах-импортерах энергоносителей. Государства АТР в значительной степени зависят от импорта топлива с Ближнего Востока.

На нефтяном рынке в среду цены корректируются вверх после обвала накануне, ставшего максимальным с марта 2022 года.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 мск в среду составила $91,86 за баррель (+4,6% и -11,3% во вторник), апрельская цена фьючерса на WTI - $87,39 за баррель (+4,7% и -11,9% накануне).

Накануне давление на котировки оказали заявления Трампа о том, что война с Ираном, вероятно, приближается к концу. Также президент США сообщил, что намерен ослабить санкции, связанные с нефтью, в отношении ряда стран с целью купировать рост цен.

Тем временем МЭА предлагает высвободить рекордный объем нефти из стратегических резервов, чтобы ограничить рост цен в условиях ближневосточного конфликта, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их словам, этот объем превысит 182 млн баррелей, высвобожденные странами МЭА в начале российско-украинского конфликта в 2022 году. Решение, как ожидается, будет принято в среду. Страны-участницы располагают более чем 1,2 млрд баррелей стратегических запасов нефти, а также 600 млн баррелей промышленных резервов, находящихся в госсобственности.

Япония, которая входит в МЭА, начнет высвобождение своих запасов в ближайший понедельник, сообщила премьер-министр Санаэ Такаити, слова которой передает государственный медиахолдинг NHK. "Вечером 11 марта премьер-министр Такаити заявила журналистам, что в ответ на эскалацию ситуации в Иране Япония намерена самостоятельно начать высвобождать свои нефтяные запасы уже 16 марта", - говорится в сообщении NHK.

Министры энергетики стран G7 выразили поддержку идее принятия упреждающих мер, в частности, использования нефтяных стратегических резервов, из-за ситуации на Ближнем Востоке, сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на коммюнике министров.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 3,824 млн баррелей, до максимальных с мая 2025 года 443,1 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение на 1,1 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли на 117 тыс. баррелей после увеличения на 1,564 млн баррелей неделей ранее и обновили максимум с августа 2024 года.

КСИР объявил о новой волне ударов по объектам США и Израиля на Ближнем Востоке в рамках операции Operation True Promise 4, сообщил иранский телеканал Press TV. Атаки направлены против "чувствительных и стратегических объектов", отмечает он.

Кроме того, телеканал CNN сообщил со ссылкой на источники, ознакомленные с последними данными американской разведки, что Иран начал устанавливать морские мины в Ормузском проливе.

Аналитики Минэнерго США отмечают, что основной риск для рынка - возможная длительная блокада пролива, на который приходится почти 20% мировых поставок нефти. В EIA допускают, что пик приостановки добычи в регионе придется на начало апреля, прежде всего со стороны Ирака, меньшие объемы выпадут в Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейте.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в среду выросли акции ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (+6,4%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (+6%), "Ижстали" (MOEX: IGST) (+6% и +3,2% "префы"), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (+5,4%), ПАО "Мосгорломбард" (MOEX: MGKL) (+3,6%), МКПАО "Лента" (MOEX: LENT) (+3,2%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+2,8%), ПАО "ФСК-Россети" (MOEX: FEES) (+2,6%).

Подешевели акции ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (-4,5% и -6,1% "префы"), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (-4,4%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-4,3% и -7,8% "префы"), ПАО "Саратовский НПЗ" (MOEX: KRKN) (-3,1%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-2,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 59,39 млрд рублей (из них 10,41 млрд рублей пришлось на акции "Роснефти", 6,53 млрд рублей на бумаги "НОВАТЭКа" и 5,29 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).