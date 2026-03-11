.
Промпроизводство в РФ в январе снизилось на 0,8%
Промпроизводство в РФ в январе снизилось на 0,8% после повышения на 3,7% в декабре, сообщил Росстат. Снижение промышленности в годовом выражении было зафиксировано впервые с февраля 2025 года Данные оказались слабее ожиданий экономистов, прогнозировавших рост на 0,9%
 
Fitch повысило прогноз роста мировой экономики в 2026 году до 2,6%
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз роста мирового ВВП в 2026 году до 2,6% с ожидавшихся в декабре 2,4%, сообщается в обзоре Global Economic Outlook (GEO). "Мировая экономика хорошо держится, несмотря на череду...
 
Ведомства обсуждают корректировку акциза на сталь за счет плавающей ставки и индексации на инфляцию
Одной из мер поддержки металлургов, которые столкнулись с существенным падением спроса на сталь на фоне охлаждения экономики, могла бы стать корректировка формулы расчета акциза на сталь и переход на плавающую ставку при его расчете. Такое...
 
Объем нового жилья в этом году может сократиться на 15%
Объем нового жилья в этом году может сократиться на 15%. Девелоперам стало невыгодно запускать проекты из-за ужесточения условий по семейной ипотеке, пишут "Ведомости". В 2026 г. российские девелоперы начнут возводить 35 млн кв. м нового жилья,...
 
11 марта 2026 года 19:29

Рубль в среду подешевел в паре с юанем в ожидании новостей о бюджетном правиле

Москва. 11 марта. Китайский юань подрос на Московской бирже по итогам торгов в среду, рубль понизился в ожидании новостей о планируемых правительством РФ параметрах ужесточения бюджетного правила. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,5215 руб., что на 3,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ увеличил официальный курс доллара с 12 марта на 32,84 копейки, до 79,968 руб./$1, и поднял курс евро на 3,99 копейки, до 91,9378 руб./EUR1.

"Рубль в среду немного подешевел в паре с юанем, пара "юань-рубль" второй день торговалась выше отметки 11,5, обновив максимум с середины декабря. Краткосрочно в предыдущие дни рубль получил поддержку от взлета цен на нефть, однако сейчас участники рынка не проявляют особой активности перед тем, как Минфин сообщит новую цену отсечения нефти по бюджетному правилу. Сейчас она составляет $60 за баррель, полагаем, что эта отметка будет понижена примерно до $50-55 за баррель", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

Федеральный бюджет РФ за первые два месяца 2026 года, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 3,449 трлн рублей, или 1,5% ВВП, свидетельствует краткая ежемесячная информация Минфина. Законом о бюджете на текущий год запланирован дефицит на уровне 3,786 трлн руб., или 1,6% ВВП.

В январе, по предварительным данным Минфина, дефицит составлял 1,718 трлн рублей, или 0,7% ВВП. Таким образом, в феврале наблюдался дефицит, который можно оценить примерно в 1,7 трлн рублей. По данным Федерального казначейства, в январе дефицит составил 1,629 трлн рублей. Сопоставление с этим показателем дает оценку дефицита в феврале порядка 1,8 трлн рублей.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что показатели федерального бюджета на 2026 год из-за внешней конъюнктуры могут быть несколько скорректированы. "Возможно, с учетом внешней конъюнктуры показатели будут чуть смещены, чуть изменены", - сказал он. Помимо этого, министр сообщил, что правительство РФ рассматривает вопрос по ужесточению бюджетного правила с точки зрения снижения базовой цены. "В текущем году, мы видим, необходимо это достаточно оперативно делать, и на предстоящий трехлетний период. Такие решения, думаю, мы рассмотрим и примем достаточно быстро", - сказал Силуанов в конце февраля.

По его словам, основные параметры по уточнению бюджетного правила подготовлены, в течение пары недель такие решения выйдут из правительства.

Недавно, в 2025 году, было объявлено о постепенном - с шагом в $1 в год - снижении цены отсечения в бюджетном правиле, с $60 до $55 за баррель к 2030 году.

Цены на нефть эталонных марок замедлили рост вечером в среду. Инвесторы оценивают планы Международного энергетического агентства (МЭА), отчет ОПЕК, данные о запасах в Соединенных Штатах и перспективы конфликта на Ближнем Востоке.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $92,5 за баррель, что на 5,4% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 5,34%, до $87,89 за баррель.

Президент США Дональд Трамп в среду заявил в телефонном интервью Axios, что война с Ираном скоро кончится, поскольку американские военные уничтожат все намеченные цели и там практически нечего будет атаковать. Тем не менее страны-участницы МЭА договорились о поставке на мировой рынок рекордных 400 млн баррелей из своих стратегических резервов для снижения ценовой напряженности из-за боевых действий.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3,824 млн баррелей - до максимальных с мая 2025 года 443,1 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение на 1,1 млн баррелей, по данным Trading Economics. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 117 тыс. баррелей после увеличения на 1,564 млн баррелей неделей ранее и обновили максимум с августа 2024 года.

Мировой спрос на нефть в 2026 году вырастет на 1,38 млн б/с и достигнет 106,53 млн б/с, говорится в опубликованном в среду ежемесячном отчете ОПЕК. Таким образом, аналитики альянса вновь подтвердили оценку, впервые представленную еще в августе прошлого года.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно понизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 11 марта, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за вторник опустилась на 4 базисных пункта - до 15,36% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц в среду повысилась на 1 базисный пункт и составила 15,37%, версии на 3 и 6 месяцев, напротив, опустились на 1 базисный пункт - до 15,9% и 16,72% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


12 марта 2026 года 16:58
"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций PepsiCo до $164
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций PepsiCo Inc. со $158 до $164 за штуку на горизонте года, сохранив при этом "нейтральную" оценку, сообщается в материале аналитика Анны Киреевой. Эмитент - уже давно не просто производитель легендарной газировки, а один из самых...    читать дальше
12 марта 2026 года 16:32
Цена "префов" Татнефти обладает потенциалом роста до 808 руб. - "ВТБ Мои Инвестиции"
Котировки привилегированных акций "Татнефти" обладают потенциалом роста до 808 рублей за штуку на горизонте года, говорится в комментарии аналитиков брокера "ВТБ Мои Инвестиции". "На текущий момент среди нефтяных компаний самыми перспективными мы считаем привилегированные акции "Татнефти". За...    читать дальше
12 марта 2026 года 16:05
"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Сбербанка
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 420 рублей за штуку для обоих типов бумаг, сообщается в материале аналитика Артема Перминова. "Считаем опубликованные результаты эмитента за февраль 2026 года по РСБУ умеренно позитивными....    читать дальше
12 марта 2026 года 15:27
"Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций Татнефти
"Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций "Татнефти" с прогнозной стоимостью на уровне до 770 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика брокера Александры Прытковой. Эмитент опубликовал отчет за 2025 год по МСФО. Чистая прибыль компании снизилась на 48% и составила 158,62 млрд...    читать дальше
12 марта 2026 года 15:00
Прогнозный диапазон для пары рубль/доллар на конец марта составляет 88-89 руб./$1 - инвестбанк "Синара"
Прогнозный диапазон для пары рубль/доллар на конец марта составляет 88-89 руб./$1, для пары рубль/юань - 11,4-11,5 руб./юань, говорится в материале аналитиков инвестиционного банка "Синара" Александра Афонина и Сергея Коныгина. По мнению экспертов, на рубль негативно влияет ряд разовых факторов....    читать дальше
12 марта 2026 года 14:35
Торговый диапазон 11,4-11,6 руб./юань остается актуальным в текущих условиях - банк "Санкт-Петербург"
рговый диапазон 11,4-11,6 руб./юань остается актуальным в текущих условиях, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург". В обзоре рисков финансовых рынков Банк России представил в среду ряд февральских данных по ситуации на валютном рынке РФ, отмечают аналитики. Спрос на иностранную валюту со...    читать дальше
12 марта 2026 года 14:07
Акции Распадской по-прежнему неинтересны для долгосрочных инвестиций - "КИТ Финанс Брокер"
Акции "Распадской" по-прежнему неинтересны для долгосрочных инвестиций, полагают аналитики "КИТ Финанс Брокер". По итогам 2025 года "Распадская" опубликовала слабые финансовые результаты: - выручка составила 119,2 млрд руб. (-26% год к году); - EBITDA ушла в отрицательную зону: -16,6 млрд против...    читать дальше
12 марта 2026 года 13:42
"Т-Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций Ростелекома
"Т-Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций "Ростелекома" с целевой ценой 75 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 18% с текущих уровней, говорится в комментарии аналитика Марьяны Лазаричевой. "На прошлой неделе "Ростелеком" представил результаты за 2025 год: они впечатлили...    читать дальше
12 марта 2026 года 13:11
Газпром и НОВАТЭК выглядят стратегически сильнее нефтяных компаний - ПСБ
"Газпром" и "НОВАТЭК" выглядят стратегически сильнее нефтяных компаний, говорится в комментарии эксперта банка ПСБ Екатерины Крыловой. "В условиях роста цен на энергоносители считаем, что "Газпром" и "НОВАТЭК" выглядят стратегически сильнее нефтяных компаний, - пишет эксперт. - На первый взгляд,...    читать дальше
12 марта 2026 года 12:39
Инвестинтереса в акциях Делимобиля по-прежнему нет - ПСБ
Инвестиционного интереса в акциях ПАО "Каршеринг Руссия" (бренд "Делимобиль") по-прежнему не видно, считают аналитики банка ПСБ. Эмитент отчитался за 2025 год по МСФО. "Отчетность оцениваем негативно. Снижение рентабельности, переход к существенному чистому убытку, высокая чувствительность к...    читать дальше
12 марта 2026 года 12:15
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций "Ренессанс страхования" на уровне 169 руб
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную стоимость акций группы "Ренессанс страхование" на уровне 169 рублей за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. Результаты эмитента за 2025 год по МСФО в целом вышли в рамках ожиданий и подтверждают...    читать дальше
12 марта 2026 года 11:51
"БКС МИ" подтверждает негативную оценку акций металлургических компаний
Аналитики "БКС Мир инвестиций" подтверждают негативную оценку акций металлургических компаний РФ, говорится в обзоре инвесткомпании. Статистика подтверждает сохранение кризиса в отрасли, который в первую очередь связан с падением спроса. По мнению экспертов, при таком падении производства можно...    читать дальше
12 марта 2026 года 11:30
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Сбербанка
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Сбербанка, сообщается в комментарии старшего аналитика Ольги Найденовой. "Прибыль эмитента по итогам февраля 2026 года (по РСБУ) сохраняет темп увеличения 21%, что мы считаем очень сильным результатом в условиях слабого...    читать дальше
12 марта 2026 года 11:11
Курс пары рубль/юань, скорее всего, вернется в диапазон 11-11,5 руб./юань к концу марта - ПСБ
Курс пары рубль/юань, скорее всего, вернется в диапазон 11-11,5 руб./юань к концу марта, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов. Юань в среду завершил торговую сессию чуть выше 11,5 руб., несмотря на очередную волну роста нефтяных котировок, -...    читать дальше
12 марта 2026 года 10:50
Консолидация рынка ОФЗ продолжится до конца недели - ПСБ
Консолидация рынка госбумаг продолжится до конца недели в ожидании данных по инфляции, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. "Боковик" на рынке госбумаг сохраняется; основной неопределенностью для ДКП ЦБ и, соответственно, рынка ОФЗ остается...    читать дальше
