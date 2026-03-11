Сильные финрезультаты Oracle значительно превзошли ожидания рынка - "Финам"

Сильные финансовые результаты Oracle Corp. за 3 квартал 2026 фингода значительно превзошли ожидания рынка, отмечается в материале аналитика "Финама" Дмитрия Лозового.

По итогам отчетности эксперт сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Oracle и подтверждает целевую цену на уровне $224, что соответствует потенциалу роста на 49,9%.

"Oracle опубликовала невероятно сильные результаты за 3К2026 фингода, которые уверенно превзошли ожидания рынка. Выручка выросла на 22% г/г, до $17,2 млрд, против консенсуса $16,9 млрд, а скорректированная прибыль на акцию составила $1,79 против ожиданий $1,70. Менеджмент отдельно отметил, что это первый квартал более чем за 15 лет, когда органический рост выручки и скорректированной прибыли на акцию одновременно превысил 20%, что подчеркивает высокое качество бизнеса", - пишет эксперт.

По мнению Лозового, основные риски для Oracle сопряжены с возможным замедлением бума ИИ и облачных технологий, что может сильно ударить по всей индустрии, которая зациклена вокруг топ-5 компаний. Вторым главным риском является новый цикл инфляции и роста ставок, что может ударить по долговой нагрузке.

Oracle Corp - американская технологическая компания, провайдер облачной платформы Oracle Cloud, а также лицензионного и облачного корпоративного ПО.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.