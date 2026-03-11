Аналитическая компания "Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с целевой ценой 430 руб. за штуку, что соответствует потенциалу роста на 37% на горизонте 12 месяцев, сообщается в материале экспертов Светланы Аслановой, Елизаветы Усенковой и Марии Щегловой.

"Сбербанк опубликовал позитивные, на наш взгляд, результаты по РПБУ за февраль и 2М26, - отмечают аналитики. - Чистая прибыль за январь и февраль составила 325 млрд руб. (+21% г/г) благодаря высокой операционной эффективности и низкой стоимости риска. Мы также отмечаем стабильную ЧПМ и положительные тенденции в ЧКД. В результате рентабельность капитала в феврале и за 2М26 (25% и 24% соответственно) превысила цель менеджмента по году".

Стратеги подтверждают позитивный взгляд на акции группы, которые торгуются с привлекательными, по их оценке, мультипликаторами за 2026 год (0,78х P/BV и 3,7х P/E) и дивидендной доходностью (прогноз аналитиков "Эйлера" - 38 руб./акц., дивидендная доходность 12%).

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.