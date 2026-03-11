Рубль днём дешевеет в паре с юанем в ожидании новостей о бюджетном правиле

Москва. 11 марта. Китайский юань растет на Московской бирже в ходе дневных торгов в среду, рубль дешевеет в ожидании новостей о планируемых правительством РФ параметрах ужесточения бюджетного правила.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,524 руб., что на 3,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился на 42 копейки относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 79,27 руб./$1; контракт EURRUBF вырос на 19 копеек, до 92,14 руб./EUR1.

Федеральный бюджет РФ за первые два месяца 2026 года, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 3,449 трлн рублей, или 1,5% ВВП, свидетельствует краткая ежемесячная информация Минфина.

Законом о бюджете на текущий год запланирован дефицит на уровне 3,786 трлн руб., или 1,6% ВВП.

В январе, по предварительным данным Минфина, дефицит составлял 1,718 трлн рублей, или 0,7% ВВП. Таким образом, в феврале наблюдался дефицит, который можно оценить примерно в 1,7 трлн рублей. По данным Федерального казначейства, в январе дефицит составил 1,629 трлн рублей. Сопоставление с этим показателем дает оценку дефицита в феврале порядка 1,8 трлн рублей.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что показатели федерального бюджета на 2026 год из-за внешней конъюнктуры могут быть несколько скорректированы. "Возможно, с учетом внешней конъюнктуры показатели будут чуть смещены, чуть изменены", - сказал он. Помимо этого, министр сообщил, что правительство РФ рассматривает вопрос по ужесточению бюджетного правила с точки зрения снижения базовой цены. "В текущем году, мы видим, необходимо это достаточно оперативно делать, и на предстоящий трехлетний период. Такие решения, думаю, мы рассмотрим и примем достаточно быстро", - сказал Силуанов в конце февраля.

По его словам, основные параметры по уточнению бюджетного правила подготовлены, в течение пары недель такие решения выйдут из правительства.

Недавно, в 2025 году, было объявлено о постепенном - с шагом в $1 в год - снижении цены отсечения в бюджетном правиле, с $60 до $55 за баррель к 2030 году.

Курс валютной пары юань/рубль может попытаться уйти выше 11,5 руб./юань на торгах в среду на фоне пониженного предложения валюты со стороны ЦБ РФ и коррекции в ценах на нефть, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"На наш взгляд, пока нет поводов для полноценного закрепления китайской валюты выше данной отметки. На следующей неделе рубль начнет получать поддержку со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат, что, учитывая объемы отчислений в бюджет со стороны крупных нефтегазовых компаний, которые превысят показатели января-февраля в 1,6 раза, компенсирует снижение предложения, - пишет эксперт в комментарии. - Во второй половине марта этот фактор будет способствовать стабилизации пары юань/рубль в диапазоне 11-11,5 руб. за юань".

Курс валютной пары юань/рубль в целом пока может двигаться вблизи уровней 11,4-11,6 руб. за юань в ожидании новых вводных, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

Также эксперты отмечают, что в среду нефтяной рынок обратит внимание не только на геополитику, но и на месячный отчет ОПЕК, в котором картель может предоставить свой взгляд по последствиям текущей ситуации. "В целом пока риски повторного движения цен нефти марки Brent ниже $85 за баррель сохраняются, особенно, если мы увидим анонс конкретных действий по стабилизации рынка сырья", - указывают они.

Котировки, снижавшиеся утром в среду на сообщениях о планах Международного энергетического агентства (МЭА) высвободить рекордный объем сырья из резервов, вновь перешли к росту.

Трейдеры сомневаются, что план МЭА сможет компенсировать перебои в поставках нефти с Ближнего Востока.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $90,62 за баррель, что на 3,23% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 3,3%, до $86,21 за баррель.

Как сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники, МЭА предлагает высвободить из стратегических резервов объем нефти, который превысит 182 млн баррелей, выведенные на рынок странами-участницами в начале российско-украинского конфликта в 2022 году.

Чуть позже агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники, что МЭА предлагает высвободить из резервов 300-400 млн баррелей нефти.

