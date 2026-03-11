"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с прогнозной ценой 368 руб., сообщается в комментарии аналитика брокера Егора Дахтлера.

Сбербанк опубликовал сокращенные результаты по РПБУ за январь - февраль 2026 года. Чистая прибыль банка выросла на 21,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

"Мы оцениваем результаты Сбера за февраль умеренно позитивно, - пишет эксперт. - Рост кредитного портфеля остается высоким благодаря ускорению в корпоративном сегменте и существенным выдачам ипотеки в феврале (ужесточение льготной ипотеки с февраля 2026 года еще не имело эффекта в прошлом месяце, так как часть выданных февральских кредитов была одобрена по льготным условиям в январе)".

Выручку Сбербанка, по мнению Дахтлера, поддержали доходы от торговых операций, издержки растут умеренными темпами. "Банк сохраняет один из лучших уровней рентабельности капитала среди публичных банков, - отмечает аналитик. - Достаточность капитала остается высокой, что позволяет Сберу платить дивиденды в размере 50% от чистой прибыли".

Стратег брокера ожидает дивиденд на акцию в размере 37,8 рубля по итогам 2025 года.

