"Финам" понизил рейтинг акций МТС до "держать"

""Финам" понизил рейтинг акций ПАО "МТС" с "покупать" до "держать", сохранив при этом целевую цену на уровне 243,15 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на 5,3%, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Дмитрия Лозового.

"Компания опубликовала отчетность за 2025 год, которая оказалась немного лучше наших ожиданий, - пишет эксперт. - Выручка превысила наш прогноз на 3%, OIBDA - на 2%, так что в целом мы достаточно близко оценивали основные тренды бизнеса, а фактические результаты лишь умеренно превзошли ожидания. По итогам года консолидированная выручка выросла на 14,7%, до 807,2 млрд руб., а показатель OIBDA увеличился на 13,5%, до 279,7 млрд руб. Ожидаемая дивидендная доходность - 15,2%".

На взгляд эксперта, ключевой риск для "МТС" заключается в том, что компании необходимо поддерживать и наращивать капитальные вложения на поддержание и модернизацию инфраструктуры при низком свободном денежном потоке и пока еще высокой ключевой ставке. Компания тратит около 90% от операционной прибыли на процентные расходы, и продолжительный период жесткой ДКП может привести к ухудшению финансовых показателей, полагает Лозовой.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.