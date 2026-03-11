"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций МГКЛ на уровне 4 руб

Инвестиционная компания "Цифра брокер" подтверждает прогнозную стоимость акций "МГКЛ" ("Мосгорломбард") на уровне 4 рублей за штуку, рекомендация - "покупать", говорится в комментарии аналитиков.

Эмитент представил предварительные операционные результаты за январь-февраль 2026 года.

Выручка выросла в 3,7 раза и по предварительному прогнозу может составить 7,5 млрд рублей, отмечают эксперты.

Количество клиентов выросло с 34,8 тыс. клиентов до 35,2 тыс.

Доля товаров, хранящихся в портфеле более 90 дней, составила 4,6% (исторический минимум).

"Наш таргет по акциям МГКЛ - 4 рубля ("покупать")" - указывают аналитики инвесткомпании.

