ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Сбербанка на уровне 420 руб

Банк ПСБ подтверждает прогнозную стоимость обыкновенных акций Сбербанка на уровне 420 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Грицкевича.

"Пока сохраняем достаточно консервативную оценку прибыли эмитента по итогам 2026 года - на уровне 1,8 трлн руб. (+7%); основной риск по банковской системе по-прежнему видим со стороны кредитного качества корпоративного портфеля. Подтверждаем оценку целевой цены обыкновенных акций на ближайшие двенадцать месяцев на уровне 420 руб. с потенциалом роста около 33%", - пишет эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.