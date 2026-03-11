Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 11 марта. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе опасений возможного затягивания военного конфликта, спровоцированного атакой США и Израиля на Иран, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил во вторник, что запланированная на этой неделе трехсторонняя встреча США, РФ и Украины теперь должна пройти на следующей. "На этой неделе планировалась трехсторонняя встреча (...) Я думаю, что встречу передвинули на следующую неделю, на какой-то день", - сказал он в интервью CNBC. Ранее во вторник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что все стороны заинтересованы в продолжении переговоров по Украине в трехстороннем формате, а США готовы продолжать свои посреднические усилия. При этом Песков уточнил, что конкретных дат и мест по продолжению трехсторонних переговорах пока нет.

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен ослабить санкции, связанные с нефтью, в отношении ряда стран. По его словам, это поможет справиться с недавним взлетом цен на нефть, вызванным американо-израильской военной операцией против Ирана. Источники Bloomberg подчеркнули, что любые решения, касающиеся санкций, будет принимать лично Трамп. Власти США сообщили партнерам из Европы, что возможное ослабление американских ограничительных мер против нефтяного сектора РФ коснется в основном поставок в Индию, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

Американский лидер также допустил, что переговоры с Ираном в принципе возможны. "Слышал, они очень хотят переговоров. Это (проведение переговоров - ИФ) возможно. Зависит от условий переговоров", - сказал Трамп в интервью Fox News. При этом, по его словам, США больше не испытывают необходимости в контактах с Ираном. Трамп также отметил, что избрание Моджтабы Хаменеи верховным лидером Ирана не обрадовало его. "Я не думаю, что он сможет жить спокойно", - добавил американский лидер. Ранее иранская сторона неоднократно заявляла, что пока не контактирует с США, не заинтересована в перемирии, но при этом не против искать вариант долгосрочного решения спорных вопросов.

Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 слабо снизились во вторник, тогда как Nasdaq Composite незначительно вырос; инвесторы оценивали ситуацию на Ближнем Востоке и корпоративные новости. Трамп накануне заявил, что война с Ираном, вероятно, приближается к концу, а американская военная операция продвигается с заметным опережением графика.

Между тем американский военный министр Пит Хегсет во вторник сообщил, что Соединенные Штаты будут продолжать операцию до тех пор, пока противник не будет побежден, и действовать исходя из сроков, которые они сами определят. По его словам, США побеждают в военной операции против Ирана, концентрируясь на выполнении поставленных задач.

Скачок цен на нефть может привести к ускорению инфляции в Соединенных Штатах и замедлить снижение ставки Федрезерва. Инвесторы теперь ожидают, что следующее движение ставки вниз состоится только в сентябре.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном повышаются в среду, исключение составляет гонконгский индикатор. Поддержку рынкам оказывает снижение цен на нефть на ожиданиях высвобождения рекордного объема сырья из резервов Международным энергетическим агентством (МЭА). По данным газеты The Wall Street Journal, ссылающейся на источники, этот объем превысит 182 млн баррелей, высвобожденные странами МЭА в начале украинского конфликта в 2022 году. Скачок цен на энергоресурсы с начала военных действий на Ближнем Востоке усилил ожидания роста инфляционного давления, особенно в азиатских странах-импортерах энергоносителей. Государства АТР в значительной степени зависят от импорта нефти с Ближнего Востока.

Японский индекс Nikkei 225 прибавляет 2% в ходе торгов; уверенно дорожают акции технологических компаний. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite растет на 0,1%, в то время как гонконгский Hang Seng теряет 0,2%. Южнокорейский фондовый индекс KOSPI поднялся на 2,8% в ходе торгов. Трейдеры покупают акции резко подешевевших с начала ближневосточного конфликта компаний. Значение австралийского фондового индекса S&P/ASX 200 в среду увеличилось на 0,6%.

В свою очередь цены на нефть не демонстрируют яркой динамики утром в среду после самого резкого с марта 2022 года падения по итогам предыдущей сессии. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:25 мск выросла всего на 1 цент - до $87,81 за баррель. Во вторник контракт упал в цене на $11,16 (11%), до $87,8 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи дорожают к этому времени на 0,52%, до $83,88 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов понизилась на $11,32 (11,9%), до $83,45 за баррель.

Накануне давление на нефтяные котировки оказали заявления Трампа о том, что война с Ираном, вероятно, приближается к концу. Также президент сообщил, что намерен ослабить санкции, связанные с нефтью, в отношении ряда стран с целью справиться с ростом цен. Тем временем Международное энергетическое агентство (МЭА) предлагает высвободить рекордный объем нефти из стратегических резервов, чтобы ограничить рост цен на нефть в условиях ближневосточного конфликта, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в стране за прошлую неделю сократились на 1,7 млн баррелей. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали роста на 1,4 млн баррелей. Данные министерства энергетики США по запасам нефти будут опубликованы в среду в 17:30 мск.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 9 раз относительно предыдущего торгового дня и оказалась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 43,057 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 13,179 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно негативную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 10 марта снизился на 0,11% и составил 119,7 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,08%, опустившись до 1245,08 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "РЖД-001P-03R" (-1,73%), "Ростелеком-001P-02R" (MOEX: RTKM) (-0,66%), "РЖД-001Р-21R" (-0,57%) и "Газпромбанк-001Р-18Р" (-0,55%), а в лидерах повышения - облигации "ГТЛК-001Р-08" (+0,58%), "АФК Система-1Р-11" (+0,53%) и "Ростелеком-001P-05R" (+0,33%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Арлифт Интернешнл" (бренд ARLIFT) зафиксировало объем размещения 3-летних облигаций серии 001Р-01 на уровне 700 млн рублей. Сбор заявок на выпуск первоначальным объемом не менее 500 млн рублей прошел 10 марта. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные фиксированные купоны. Финальный ориентир ставки купона был установлен на уровне 23,5% годовых, что соответствует доходности к сall-опциону через 1,5 года 26,22% годовых. Техразмещение запланировано на 13 марта. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

АО "ГТЛК" 18 марта с 11:00 до 16:00 МСК планирует собрать заявки на выпуск 4-летних облигаций устойчивого развития серии 002P-12 объемом 15 млрд рублей. Предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны, ориентир ставки - не выше 16,75% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 18,10% годовых. Установлена амортизационная структура погашения бондов - по 12,5% от номинальной стоимости бумаг планируется погасить в даты выплат 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го и 48-го купонов. Техразмещение запланировано на 23 марта. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов.

ЛК "Роделен" перенесла сбор заявок и размещение пятилетних облигаций серии 002Р-05 объемом 500 млн рублей на неопределенный срок. Книга заявок на флоатер была открыта 10 марта с 11:00 до 15:00 мск. Планировалась, что по выпуску будут выплачиваться ежемесячные переменные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России плюс спред. Ориентир спреда составлял не выше 600 базисных пунктов. Условиями эмиссии была предусмотрена ежемесячная равномерная амортизация начиная с 7-го купона. Техразмещение было запланировано на 12 марта. Физическим лицам требовался статус квалифицированного инвестора.

АО "Почта России" (OKPO code: 41587589) установило ставку 14-го купона облигаций серии БО-001Р-08 на уровне 18,2% годовых. Десятилетние облигации объемом 5 млрд рублей были размещены в сентябре 2019 года. Ставка текущего полугодового купона - 23% годовых.

ПАО "Группа компаний "Самолет" (MOEX: SMLT) установило ставку 30-33-го купонов облигаций серии БО-П04 на уровне 17% годовых. Размещение 10-летнего выпуска объемом 500 млн рублей прошло в декабре 2018 года. Купоны квартальные.

Акционерный банк "Россия" (АБ "Россия") 27 марта приобретет по оферте до 100% выпуска облигаций 001P-01 объемом 15 млрд рублей по цене 100% от номинала. Период предъявления бумаг к оферте - с 19 по 25 марта. Банк разместил годовой флоатер серии 001P-01 в сентябре 2025 года. Купоны по займу ежемесячные, переменные, спред к ключевой ставке ЦБ установлен на уровне -0,35% годовых. По выпуску установлены call-опционы в даты окончания 3-го, 6-го и 9-го купонных периодов. Заем размещен в рамках программы облигаций банка серии 001Р объемом 100 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей 3 сентября. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены на срок до десяти лет.

ООО "ВТБ Факторинг" выставило на 27 марта оферту по соглашению с владельцами облигаций серии 001Р-02. Количество приобретаемых бумаг - до 49 млн штук, цена приобретения - 100% от номинала. Прием заявок пройдет с 20 по 26 марта. Флоатер объемом 49 млрд рублей с погашением в августе 2026 года был размещен в июне 2025 года. Купоны переменные, спред к ключевой ставке ЦБ составляет 1,43% годовых.

ООО "ПР-лизинг" 31 марта выкупит по оферте до 300 тыс. облигаций серии 002Р-02 по цене 97,30% от номинальной стоимости. Период предъявления бумаг к оферте - с 20 по 26 марта. Компания разместила выпуск со сроком обращения 8,9 года и 3-летней офертой объемом 1,5 млрд рублей в июле 2023 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 12,5% годовых, купоны ежемесячные.