СЕГОДНЯ:
Мнения аналитиков
.
11 марта 2026 года 11:21
Боковик на рынке ОФЗ продолжится до конца текущей недели - ПСБ
Боковое движение на рынке рублевых гособлигаций продолжится до конца текущей недели, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. Котировки госбумаг продолжают консолидацию в узком диапазоне вблизи отметки 118 пунктов по индексу RGBI, констатирует эксперт. Ожидания по снижению ключевой ставки ЦБ РФ на 50 базисных пунктов по итогам заседания 20 марта 2026 года сохраняются, однако риски, связанные с изменением бюджетного правила и дефицитом бюджета, заставляют инвесторов быть более консервативными, отмечает он. Так, во вторник вечером были опубликованы данные по бюджету - дефицит бюджета РФ в январе-феврале составил 3,5 трлн руб. или 1,5% ВВП. "На фоне больших объемов авансирования в начале ситуация с госфинансами должна улучшиться, а рост цен на нефть дает надежду на незапланированные ранее доходы (пока об этом говорить преждевременно, так как цены на нефть могут в любой момент вернутся к своим исходным уровням), - отмечает Грицкевич в обзоре. - Вместе с тем риторика ЦБ на мартовском заседании вполне может стать более сдержанной". Внимание инвесторов в среду будет сосредоточено на результатах аукционов, пока спрос на ОФЗ остается весьма неплохим, констатирует аналитик ПСБ: из программы на I квартал 2026 в размере 1,2 трлн руб. уже привлечен 1 трлн руб. (впереди еще три аукционных дня). Публикация недельных данных по инфляции из-за праздника была перенесена на пятницу. Также 13 марта Росстат опубликует итоговые данные по инфляции за февраль. В связи с этим до конца недели консолидация рынка, скорее всего, продолжится, заключает Грицкевич. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
11 марта 2026 года 17:53
