Индекс Мосбиржи продолжит торги в диапазоне 2800-2900п в среду - Freedom Finance Global

Индекс Мосбиржи продолжит торговаться в диапазоне 2800-2900 пунктов в среду, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Лидерами роста, отмечает эксперт, станут акции компаний нефтегазового сектора, которые являются основными бенефициарами повышения цен на энергоносители.

Основная реакция мировых финансовых рынков будет направлена на события на Ближнем Востоке, поэтому волатильность на товарно-сырьевых площадках может оставаться повышенной. "Нельзя исключать возврата котировок нефти марки Brent к уровням выше $90 за баррель в среду", - считает Чернов.

В ожидании сообщений о пересмотре параметров бюджетного правила и возможного изменения базовой цены отсечения на нефть курс рубля будет склонен к ослаблению. "Доллар вновь может в какой-то момент подорожать до 80 руб./$1", - указывает аналитик в комментарии.

