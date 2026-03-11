Индекс Мосбиржи продолжит торги в зоне 2800-2900п - ПСБ

Индекс Мосбиржи продолжит торговаться в диапазоне 2800-2900 пунктов в среду, считает управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова.

Подешевевшая нефть будет оказывать давление, и "весовые" бумаги нефтянников могут вновь смотреться слабовато, отмечает аналитик.

Также Крылова обращает внимание, что в фокусе будут операционные результаты ПАО "Аэрофлот" за февраль и финансовая отчетность Сбербанка за февраль по РСБУ.

"Считаем, что "лучше рынка" могут выглядеть акции ПАО "Северсталь" и ПАО "Полюс", отыгрывающие улучшение конъюнктуры на рынках сбыта", - пишет эксперт ПСБ в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.