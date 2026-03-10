.
Мнения аналитиков
Промпроизводство в РФ в январе снизилось на 0,8%
Промпроизводство в РФ в январе снизилось на 0,8% после повышения на 3,7% в декабре, сообщил Росстат. Снижение промышленности в годовом выражении было зафиксировано впервые с февраля 2025 года Данные оказались слабее ожиданий экономистов, прогнозировавших рост на 0,9%
 
Дефицит бюджета РФ в январе-феврале составил 3,5 трлн руб., или 1,5% ВВП
Федеральный бюджет РФ за первые 2 месяца 2026 года, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 3,449 трлн рублей, или 1,5% ВВП, свидетельствует краткая ежемесячная информация Минфина. Законом о бюджете на текущий год...
 
Власти готовятся к борьбе с серым импортом
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности на заседании 10 марта одобрила законопроект Минфина о национальной системе подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ). Об этом "Ведомостям" сообщили два источника, знакомых с...
 
Безнадежные долги россиян подскочили на треть
По итогам 2025 г. задолженность россиян по кредитам самого низкого качества превысила 2,4 трлн рублей, следует из статистики Банка России. В 2024 г. их было на треть меньше - около 1,8 трлн. Такие займы можно считать невозвратными, они относятся к...
 
10 марта 2026 года 19:40

Рубль во вторник упал в паре с юанем, обновил минимум с декабря 2025г

Москва. 10 марта. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль упал на фоне сильного снижения цен на нефть. Участники рынка ждут новостей относительно параметров ужесточения бюджетного правила, о планах которого на прошлой неделе предупредил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,489 руб., что на 21,9 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ уменьшил официальный курс доллара с 11 марта на 41,04 копейки, до 78,7396 руб./$1, и поднял курс евро на 5,88 копейки, до 91,8979 руб./EUR1.

"Рубль после короткой волны укрепления вернулся к ослаблению. Юань во вторник достиг 11,5, доллар - 79 рублей. Эффект от прекращения продаж валюты Минфином не заставил себя долго ждать, валютные интервенции сократились в несколько раз. Значимая опора вышла из-под нацвалюты. Теперь рынок находится в ожидании новых параметров цены отсечения нефти, сейчас это $59. По нашим базовым прогнозам, она будет понижена до $50. Это может прибавить к курсу доллара 3-4 рубля. Но пока Минфин не вышел с деталями, курс определяется текущим балансом предложения и спроса валюты. Против рубля могут играть ожидания снижения ключевой ставки ЦБ на будущей неделе, ждем минус 50 б.п. и 15%. Большего шага снижения в условиях ужесточения бюджетного правила и общерыночной нестабильности ждать не приходится. Важными будут пятничные релизы Росстата - недельная инфляция и ИПЦ в феврале. Стараться удерживать баланс рубль может на фоне ожидаемых в марте-апреле выплат экспортерами НДД, под которые компании традиционно продают больше валюты. Краткосрочные ориентиры по юаню - 11,25-11,65 руб., по доллару - 78-80 руб.", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

"Несмотря на ралли в нефти, драйвером падения курса рубля стало решение Минфина отменить операции с валютой по бюджетному правилу в марте до утверждения решения по корректировке. Вследствие этого чистые продажи валюты Банком России с 6 марта сократились более чем втрое: с 16,5 млрд до 4,6 млрд рублей в сутки. А после публикации новости о паузе в операциях Минфина биржевой курс китайского юаня за несколько дней вырос на 2,2%, достигнув максимума с декабря 2025 года - 11,5 рубля", - сказал "Интерфаксу" аналитик компании "ТКБ Инвестмент партнерс" Максим Гладских.

Падение цен на нефть усилилось вечером во вторник.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $88,9 за баррель, что на 10,5% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 10,4%, до $84,2 за баррель.

Накануне в ходе торгов обе марки поднимались почти до $120 за баррель на опасениях, что ближневосточные страны сократят добычу из-за невозможности продавать прежние объемы топлива ввиду закрытия Ормузского пролива.

Саудовская Аравия уже снизила объемы производства на 2-2,5 млн баррелей в сутки (б/с), ОАЭ - на 500-800 тыс. б/с, Кувейт - примерно на 500 тыс. б/с, Ирак - примерно на 2,9 млн б/с, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Между тем давление на котировки оказали заявления президента США Дональда Трампа о том, что война с Ираном, вероятно, приближается к концу, а американская военная операция продвигается с заметным опережением графика.

Кроме того, глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль созвал внеочередное совещание министров стран - участниц агентства, чтобы оценить текущую ситуацию на мировом рынке нефти на предмет решения о высвобождении стратегических резервов.

Страны-участницы располагают более чем 1,2 млрд баррелей стратегических запасов нефти, а также 600 млн баррелей промышленных резервов, находящихся в госсобственности.

Банк России во вторник, 10 марта, в рамках аукциона недельного репо разместил 3 трлн 660 млрд рублей (при лимите 3 трлн 660 млрд рублей и спросе 5 трлн 19,857 млрд рублей) в среднем по ставке 15,51% годовых. На предыдущем аукционе, состоявшемся 3 марта, ЦБ разместил 2 трлн 990 млрд рублей (при лимите 2 трлн 990 млрд рублей и спросе 4 трлн 181,973 млрд рублей) в среднем по ставке 15,52% годовых.

В рамках аукциона однодневного репо Банк России разместил 3 трлн 80 млрд рублей (при лимите 3 трлн 80 млрд рублей и спросе 3 трлн 100 млрд рублей) в среднем по ставке 15,51% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно понизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 10 марта, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за пятницу осталась на прежнем уровне - 15,4% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц во вторник также не изменилась относительно предыдущего торгового дня - 15,36% годовых, версии на сроки 3 и 6 месяцев опустились на 1 базисный пункт и составили 15,91% и 16,73% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


11 марта 2026 года 17:53
"Цифра брокер" сохраняет прогнозную цену акций Аэрофлота на уровне 85 руб
"Цифра брокер" сохраняет прогнозную цену акций "Аэрофлота" на уровне 85 руб. за штуку и рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитиков. Авиаперевозчик представил операционные результаты за февраль 2026 года: - Пассажиропоток увеличился на 2% год к году и составил 3,6 млн человек. -...    читать дальше
11 марта 2026 года 17:18
"Финам" подтверждает рейтинг акций Сбербанка на уровне "покупать"
"Финам" подтверждает рейтинг обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка на уровне "покупать" и сохраняет целевую цену 384 рубля для обоих типов бумаг, сообщается в комментарии эксперта инвесткомпании Игоря Додонова. "Представленную отчетность Сбера по РСБУ за первые два месяца этого года мы...    читать дальше
11 марта 2026 года 16:38
"Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка
Аналитическая компания "Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с целевой ценой 430 руб. за штуку, что соответствует потенциалу роста на 37% на горизонте 12 месяцев, сообщается в материале экспертов Светланы Аслановой, Елизаветы Усенковой и Марии Щегловой. "Сбербанк...    читать дальше
11 марта 2026 года 16:01
Стоимость серебра может снизиться до $60-70/унц. к концу 2026г - "ВТБ Мои Инвестиции"
Стоимость серебра может снизиться до $60-70 за унцию к концу 2026 года, полагает инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Алексей Михеев. Совокупные запасы серебра в глобальных ETF в декабре увеличились на 21% в годовом выражении, достигнув 864 млн унций, подчеркивает эксперт в комментарии....    читать дальше
11 марта 2026 года 15:40
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с прогнозной ценой 368 руб., сообщается в комментарии аналитика брокера Егора Дахтлера. Сбербанк опубликовал сокращенные результаты по РПБУ за январь - февраль 2026 года. Чистая прибыль банка выросла на 21,4% по сравнению с тем...    читать дальше
11 марта 2026 года 15:33
Рубль днём дешевеет в паре с юанем в ожидании новостей о бюджетном правиле
Москва. 11 марта. Китайский юань растет на Московской бирже в ходе дневных торгов в среду, рубль дешевеет в ожидании новостей о планируемых правительством РФ параметрах ужесточения бюджетного правила.    читать дальше
11 марта 2026 года 15:05
Дебютные облигации ГК ЭкоНива могут быть интересны инвесторам - "БКС МИ"
Дебютные облигации ГК "ЭкоНива" могут быть интересны инвесторам, говорится в материале аналитика "БКС Мир инвестиций" Анны Гулордава. ГК "ЭкоНива" 12 марта 2026 года собирает заявки на биржевые облигации в рублях серии 001Р-01 с фиксированным индикативным купоном 18%. Выпуск начнет торговаться 16...    читать дальше
11 марта 2026 года 14:32
"Финам" понизил рейтинг акций МТС до "держать"
""Финам" понизил рейтинг акций ПАО "МТС" с "покупать" до "держать", сохранив при этом целевую цену на уровне 243,15 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на 5,3%, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Дмитрия Лозового. "Компания опубликовала отчетность за 2025 год, которая...    читать дальше
11 марта 2026 года 14:02
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций МГКЛ на уровне 4 руб
Инвестиционная компания "Цифра брокер" подтверждает прогнозную стоимость акций "МГКЛ" ("Мосгорломбард") на уровне 4 рублей за штуку, рекомендация - "покупать", говорится в комментарии аналитиков. Эмитент представил предварительные операционные результаты за январь-февраль 2026 года. Выручка...    читать дальше
11 марта 2026 года 13:32
ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Сбербанка на уровне 420 руб
Банк ПСБ подтверждает прогнозную стоимость обыкновенных акций Сбербанка на уровне 420 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Грицкевича. "Пока сохраняем достаточно консервативную оценку прибыли эмитента по итогам 2026 года - на уровне 1,8 трлн руб. (+7%);...    читать дальше
11 марта 2026 года 12:55
"Финам" повысил прогнозную цену акций Черкизово до 4940 руб
"Финам" повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Черкизово" с 3820 руб. до 4940 руб. за штуку (что предполагает потенциал роста 31% от текущего уровня), рейтинг - "покупать", сообщается в материале аналитика Магомеда Магомедова. Отчет эмитента за 2025 год приятно удивил ростом выручки и улучшением...    читать дальше
11 марта 2026 года 12:31
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 361 рубля за штуку, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании. Результаты эмитента за февраль 2026 года по РСБУ подтверждают устойчивую динамику прибыли, констатируют...    читать дальше
11 марта 2026 года 11:58
Курс рубля пока может остаться вблизи 11,4-11,6 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"
Курс валютной пары юань/рубль в целом пока может двигаться вблизи уровней 11,4-11,6 руб. за юань в ожидании новых вводных, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург". Также эксперты отмечают, что в среду нефтяной рынок обратит внимание не только на геополитику, но и на месячный...    читать дальше
11 марта 2026 года 11:21
Боковик на рынке ОФЗ продолжится до конца текущей недели - ПСБ
Боковое движение на рынке рублевых гособлигаций продолжится до конца текущей недели, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. Котировки госбумаг продолжают консолидацию в узком диапазоне вблизи отметки 118 пунктов по индексу RGBI, констатирует...    читать дальше
11 марта 2026 года 11:00
Индекс Мосбиржи сохраняет потенциал роста - "Алор Брокер"
Индекс Мосбиржи сохраняет потенциал роста, считает аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Игорь Соколов. "Важно, что уровень 2850 пунктов по индексу Мосбиржи устоял, теперь это не очень сильная поддержка. Ближайшее сопротивление - 2900 пунктов, пробой которого откроет дорогу на 3000...    читать дальше
