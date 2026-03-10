"Финам" повысил рейтинг акций Applied Materials до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций Applied Materials с "держать" до "покупать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $401,2 за штуку, что предполагает потенциал роста на 18,4%, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Акции Applied Materials заметно снизились в последние дни вместе с "широким" рынком США на фоне эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке, которая уже привела к нарушению цепочек поставок в мире, а также резкому росту цен на нефть, что грозит разгоном инфляции и ослаблением экономического роста в мире, - пишет эксперт. - Между тем мы полагаем, что конфликт окажется относительно недолгим, рассчитываем на его постепенную деэскалацию".

На таком фоне аналитик "Финама" продолжает позитивно оценивать долгосрочные перспективы глобального рынка полупроводников и оборудования для их выпуска и ожидает сохранения высокого спроса на продукцию и услуги Applied Materials. На взгляд Додонова, на текущем ценовом уровне бумаги компании выглядят привлекательно для открытия или наращивания длинных позиций.

Applied Materials - один из ведущих мировых производителей оборудования для выпуска полупроводниковых чипов и дисплеев.

