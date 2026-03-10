Рубль днем заметно дешевеет в паре с юанем на фоне падения цен на нефть

Москва. 10 марта. Китайский юань растет на Московской бирже в ходе дневных торгов во вторник, рубль дешевеет на фоне падения цен на нефть. Участники рынка ждут новостей относительно параметров ужесточения бюджетного правила, о планах которого на прошлой неделе предупредил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,4645 руб., что на 19,45 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился на 72 копейки относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 78,85 руб./$1; контракт EURRUBF вырос на 1,39 рубля, до 91,95 руб./EUR1.

"На прошлой неделе на пике биржевой курс рубля ослабевал на 2,7% относительно предыдущей недели, впервые с середины декабря 2025 года преодолевая отметку в 11,49 за юань. Влияние на рынок оказало решение Минфина не проводить в марте валютные операции в рамках бюджетного правила (в феврале совокупный объем таких операций составил порядка $2,8 млрд). Решение Минфина продолжает логику подготовки к изменениям бюджетного правила и де-факто означает снижение цены отсечения с $60 за баррель до текущей экспортной цены (по нашим оценкам, примерно $50-55 за баррель, отталкиваясь от текущих котировок Brent и известного ранее дисконта). Произошедший в понедельник рост мировых цен на нефть оказал поддержку национальной валюте: в моменте стоимость Brent достигала максимума с середины 2022 года ($119 за баррель), а рубль укреплялся до 11,21 за юань (при сниженной активности участников рынка в связи с выходным днем). Однако отечественная валюта не смогла закрепиться на этих уровнях и уже сегодня вернулась в диапазон 11,4-11,5 за юань в результате коррекции цен на нефть", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший аналитик Газпромбанка (MOEX: GZPR) Александр Камышанский.

Цены на нефть эталонных марок падают днем во вторник.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $92,15 за баррель, что на 6,88% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 5,97%, до $89,1 за баррель.

Котировки откатываются с максимумов более чем за три года, достигнутых в понедельник, когда обе марки торговались в районе $120 за баррель.

Опасения инвесторов в отношении предложения нефти ослабли после того, как президент США Дональд Трамп дал понять, что война с Ираном, вероятно, приближается к концу, а американская военная операция продвигается с заметным опережением графика.

Кроме того, он заявил о планах отказаться от нефтяных санкций и обеспечить сопровождение танкеров через Ормузский пролив.

Банк России во вторник, 10 марта, в рамках аукциона недельного репо разместил 3 трлн 660 млрд рублей (при лимите 3 трлн 660 млрд рублей и спросе 5 трлн 19,857 млрд рублей) в среднем по ставке 15,51% годовых. На предыдущем аукционе, состоявшемся 3 марта, ЦБ разместил 2 трлн 990 млрд рублей (при лимите 2 трлн 990 млрд рублей и спросе 4 трлн 181,973 млрд рублей) в среднем по ставке 15,52% годовых.

В рамках аукциона однодневного репо Банк России разместил 3 трлн 80 млрд рублей (при лимите 3 трлн 80 млрд рублей и спросе 3 трлн 100 млрд рублей) в среднем по ставке 15,51% годовых.