INTERFAX.RU
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Совкомбанк сохраняет рекомендацию "держать" для акций банка "Санкт-Петербург"
.
10 марта 2026 года 16:30
Совкомбанк сохраняет рекомендацию "держать" для акций банка "Санкт-Петербург"
Совкомбанк сохраняет рекомендацию "держать" для акций банка "Санкт-Петербург", сообщается в комментарии аналитика Маргариты Боярко. "Мы нейтрально оцениваем результаты эмитента по МСФО ввиду их соответствия ранее озвученному прогнозу компании на 2025 год. Четвертый квартал ожидаемо продемонстрировал слабую динамику", - пишет эксперт. Банк может направить 50% годовой чистой прибыли по МСФО на выплату дивидендов (за вычетом промежуточной выплаты). Ранее он уже направил на промежуточные дивиденды 30% от чистой прибыли за 1П25. Таким образом, говорится в материале аналитика, эмитент может направить 11,5 млрд руб. на дивиденды (25,88 руб./акцию). Также, отмечает Боярко, банк подтвердил прогноз ключевых показателей на 2026 год: кредитный портфель может вырасти на 10-12%, стоимость риска составит 150 б.п.,CIR - 35 37%, а чистая прибыль может превысить 35 млрд руб. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
.
11 марта 2026 года 17:53
"Цифра брокер" сохраняет прогнозную цену акций "Аэрофлота" на уровне 85 руб. за штуку и рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитиков. Авиаперевозчик представил операционные результаты за февраль 2026 года: - Пассажиропоток увеличился на 2% год к году и составил 3,6 млн человек. -... читать дальше
.11 марта 2026 года 17:18
"Финам" подтверждает рейтинг обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка на уровне "покупать" и сохраняет целевую цену 384 рубля для обоих типов бумаг, сообщается в комментарии эксперта инвесткомпании Игоря Додонова. "Представленную отчетность Сбера по РСБУ за первые два месяца этого года мы... читать дальше
.11 марта 2026 года 16:38
Аналитическая компания "Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с целевой ценой 430 руб. за штуку, что соответствует потенциалу роста на 37% на горизонте 12 месяцев, сообщается в материале экспертов Светланы Аслановой, Елизаветы Усенковой и Марии Щегловой. "Сбербанк... читать дальше
.11 марта 2026 года 16:01
Стоимость серебра может снизиться до $60-70 за унцию к концу 2026 года, полагает инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Алексей Михеев. Совокупные запасы серебра в глобальных ETF в декабре увеличились на 21% в годовом выражении, достигнув 864 млн унций, подчеркивает эксперт в комментарии.... читать дальше
.11 марта 2026 года 15:40
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с прогнозной ценой 368 руб., сообщается в комментарии аналитика брокера Егора Дахтлера. Сбербанк опубликовал сокращенные результаты по РПБУ за январь - февраль 2026 года. Чистая прибыль банка выросла на 21,4% по сравнению с тем... читать дальше
.11 марта 2026 года 15:33
Москва. 11 марта. Китайский юань растет на Московской бирже в ходе дневных торгов в среду, рубль дешевеет в ожидании новостей о планируемых правительством РФ параметрах ужесточения бюджетного правила. читать дальше
.11 марта 2026 года 15:05
Дебютные облигации ГК "ЭкоНива" могут быть интересны инвесторам, говорится в материале аналитика "БКС Мир инвестиций" Анны Гулордава. ГК "ЭкоНива" 12 марта 2026 года собирает заявки на биржевые облигации в рублях серии 001Р-01 с фиксированным индикативным купоном 18%. Выпуск начнет торговаться 16... читать дальше
.11 марта 2026 года 14:32
""Финам" понизил рейтинг акций ПАО "МТС" с "покупать" до "держать", сохранив при этом целевую цену на уровне 243,15 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на 5,3%, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Дмитрия Лозового. "Компания опубликовала отчетность за 2025 год, которая... читать дальше
.11 марта 2026 года 14:02
Инвестиционная компания "Цифра брокер" подтверждает прогнозную стоимость акций "МГКЛ" ("Мосгорломбард") на уровне 4 рублей за штуку, рекомендация - "покупать", говорится в комментарии аналитиков. Эмитент представил предварительные операционные результаты за январь-февраль 2026 года. Выручка... читать дальше
.11 марта 2026 года 13:32
Банк ПСБ подтверждает прогнозную стоимость обыкновенных акций Сбербанка на уровне 420 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Грицкевича. "Пока сохраняем достаточно консервативную оценку прибыли эмитента по итогам 2026 года - на уровне 1,8 трлн руб. (+7%);... читать дальше
.11 марта 2026 года 12:55
"Финам" повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Черкизово" с 3820 руб. до 4940 руб. за штуку (что предполагает потенциал роста 31% от текущего уровня), рейтинг - "покупать", сообщается в материале аналитика Магомеда Магомедова. Отчет эмитента за 2025 год приятно удивил ростом выручки и улучшением... читать дальше
.11 марта 2026 года 12:31
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 361 рубля за штуку, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании. Результаты эмитента за февраль 2026 года по РСБУ подтверждают устойчивую динамику прибыли, констатируют... читать дальше
.11 марта 2026 года 11:58
Курс валютной пары юань/рубль в целом пока может двигаться вблизи уровней 11,4-11,6 руб. за юань в ожидании новых вводных, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург". Также эксперты отмечают, что в среду нефтяной рынок обратит внимание не только на геополитику, но и на месячный... читать дальше
.11 марта 2026 года 11:21
Боковое движение на рынке рублевых гособлигаций продолжится до конца текущей недели, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. Котировки госбумаг продолжают консолидацию в узком диапазоне вблизи отметки 118 пунктов по индексу RGBI, констатирует... читать дальше
.11 марта 2026 года 11:00
Индекс Мосбиржи сохраняет потенциал роста, считает аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Игорь Соколов. "Важно, что уровень 2850 пунктов по индексу Мосбиржи устоял, теперь это не очень сильная поддержка. Ближайшее сопротивление - 2900 пунктов, пробой которого откроет дорогу на 3000... читать дальше
