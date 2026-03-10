Котировки акций Whoosh пока могут остаться под давлением - Альфа-банк

Котировки акций Whoosh могут остаться под давлением в ближайшей перспективе, считают старший аналитик Альфа-банка Анна Курбатова и аналитик Ирина Фомкина.

"Мы оцениваем результаты эмитента за 2025 год как умеренно негативные и полагаем, что котировки бумаг кикшеринг-сервиса могут остаться под давлением в ближайшей перспективе, несмотря на намерение руководства компании оптимизировать затраты, - пишут эксперты в обзоре. - Полагаем, что сокращение капитальных затрат в 2026 году приведет к их росту в будущие периоды. Кроме того, в силу сохранения долговой нагрузки более 2,5х перспектива выплаты дивидендов в ближайшее время отсутствует".

