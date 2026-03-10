"БКС МИ" сохраняет негативную оценку перспектив акций ММК

"БКС Мир инвестиций" сохраняет негативную оценку перспектив акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) , говорится в обзоре аналитиков.

Компания приостанавливает горные работы на шахте в связи с неблагоприятной ситуацией в сегменте коксующегося угля и на металлургическом рынке, отмечают эксперты Кирилл Чуйко, Дмитрий Казаков, Николай Масликов. Последние несколько кварталов себестоимость добычи здесь была значительно выше рыночных цен.

"По итогам 2025 года на шахте было добыто 1,2 млн тонн рядового угля (неспециализированного). По нашим оценкам, это около 30% угольного концентрата, произведенного компанией в прошлом году. Таким образом, компания может сократить свои сталеплавильные мощности, а закрытие подчеркивает кризис угольной отрасли", - указывают аналитики.

На данный момент в спотовых ценах мультипликатор цена/прибыль (Р/Е) составляет 15х против исторических 6х, констатируют Чуйко, Казаков и Масликов. По их прогнозам на 12 месяцев, целевой Р/Е на 2026 год составит 8,5х, что соответствует "негативному" взгляду.

Эксперты БКС не видят предпосылок к росту прибыли в ближайшее время и считают, что нормализация мультипликатора возможна в большей степени при падении бумаги.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.