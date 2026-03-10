Участие в размещении облигаций Атомэнергопрома целесообразно при ставке купона не ниже 14,7% - инвестбанк "Синара"

Участие в размещении нового выпуска пятилетних облигаций "Атомэнергопрома" серии 001P-11 целесообразно при снижении ставки купона не более чем до 14,7%, считают аналитики инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин и Эльдар Каров.

"Атомэнергопром" 11 марта планирует разместить серию 001P-11 на 30 млрд руб. с погашением через 3,75 года. Купонный период - квартал. Ориентир по доходности - не выше КБД + 150 б. п. Размещение запланировано на 13 марта.

"С учетом актуальной кривой заявленный ориентир соответствует индикативному купону в 15,35% (YTM 16,26%), что значительно выше рыночных доходностей компании, которые находятся в диапазоне 15,0- 15,2%, - отмечают эксперты. - В свете большого спроса на длинные выпуски эмитентов с рейтингом ААА и текущих узких спредов мы не исключаем существенного снижения купона по сравнению с заявленным уровнем. Справедливо выглядит премия к кривой ОФЗ около 80 б. п., что соответствует купону в 14,70% (YTM 15,53%)".

