Акции ММК, ВТБ и Озона будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс

Акции "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК), ВТБ и МКПАО "Озон" будут интересны на текущей неделе, полагает аналитик БКС Экспресс Василий Буянов.

"Акции ММК двигались в среднесрочном восходящем тренде с ноября 2025 года, однако последняя коррекция завершила восходящий тренд - на прошлой неделе бумага преодолела последнюю сильную поддержку, - отмечает эксперт в комментарии. - При этом перепроданность на ключевых индикаторах разворота тренда пока не наблюдается, что позволяет котировкам продолжить падение. В позитивном сценарии ожидаем, что акции ММК продолжат дешеветь и через две недели будут торговаться в диапазоне 28,92-28,35 руб.".

Котировки ВТБ на прошлой неделе вместе с рынком смогли развить отскок от зеркального уровня в районе 84 руб., сохранив восходящий тренд. "Кроме того, сигнал на покупку дали также и высоковолатильные осцилляторы - они покинули область перепроданности, в которую попали после недавней коррекции, - указывает Буянов. - Ждем, что в ближайшее время в позитивном сценарии бумаги продолжат рост и через две недели будут торговаться в диапазоне 89,3-90,5 руб.".

Котировки "Озона" двигаются в широком восходящем тренде с декабря 2024 года. Аналитик подчеркивает, что за это время у тенденции образовалось несколько уровней поддержек, у одной из которых цена сейчас и находится, плавно развивая отскок. "Дополнительный сигнал о возобновлении роста дает стохастический осциллятор, покинувший область перепроданности в понедельник, - указывает Буянов. - Полагаем, что в позитивном сценарии акции вернутся к росту и к концу недели будут торговаться в коридоре 4842-4942 руб.".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.