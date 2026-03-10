Альфа-банк сохраняет оценку "выше рынка" для акций HeadHunter

Альфа-банк сохраняет оценку "выше рынка" для акций МКПАО "Хедхантер" (HeadHunter) с целевой ценой 4340 рублей за бумагу, сообщается в обзоре аналитиков банка.

"Результаты компании за 4К25 оказались на 3% выше нашего прогноза и на 1% ниже консенсуса по выручке, скорр. EBITDA превзошла наши ожидания на 25%, а консенсус-прогноз - на 8%, - указывает эксперты Анна Курбатова и Олеся Воробьева. - Рост выручки продолжил замедляться на фоне снижения деловой активности в основном бизнесе, но компании удалось сохранить положительную динамику этого показателя (+0,4% г/г)".

Рентабельность по EBITDA скорр. в 4К25 составила солидные 56,6% на фоне консервативных инвестиций в маркетинг, отмечают аналитики.

Гайденс на 2026 год предполагает рост выручки не более чем на 8% г/г при сохранении рентабельности скорр. EBITDA выше 50%; на взгляд стратегов банка, такой прогноз выглядит несколько консервативно и отражает осторожность по возможным срокам улучшения деловой активности.

"С начала года динамика потребления сервисов несколько лучше, чем ожидал менеджмент, особенно со стороны крупных счетов, - подчеркивают Курбатова и Воробьева. - Совет директоров рекомендовал выплатить за 2П25 дивиденды в размере 233 руб. на акцию, что немного выше наших ожиданий (220 руб.). Мы ожидаем позитивную реакцию в котировках "Хэдхантера".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.