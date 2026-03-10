"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций HeadHunter

"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) с целевой ценой 5224 рубля за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина.

"Хэдхантер" представил позитивные финансовые результаты за 4К2025, которые опередили наши прогнозы, - пишет эксперт. - Рост выручки в октябре-декабре был околонулевым на фоне слабой динамики основного бизнеса, где продолжалось снижение количества клиентов. Рентабельность скор. EBITDA оказалась почти на 3 п.п. лучше нашей оценки. Группе удалось удержать маржинальность основного бизнеса выше 60%, а в HRtech - добиться положительного показателя EBITDA. По итогам года компания выполнила все свои прогнозы, обеспечив рост выручки немного выше целевых 3% и рентабельность более 52%".

В 2026 году менеджмент компании ожидает увеличение доходов в пределах 8% г/г и рентабельность скор. EBITDA выше 50%. Аналитики "Велес Капитала" в модели закладывают рост выручки текущего года на уровне 10% г/г и рентабельность 54,3%. Их прогноз по росту пока остается неизменным, а в части маржи видим потенциал превышения заложенного показателя.

"Совет директоров HeadHunter рекомендовал дивиденды по итогам года в размере 233 руб. на акцию, что несколько выше, чем мы ожидали, - указывает Михайлин. - Дивидендная доходность составит 7,8%, а суммарно за финансовый год около 16%. HH, на наш взгляд, остается хорошей ставкой на восстановление экономической активности с долгосрочным потенциалом масштабирования бизнеса и привлекательной дивидендной доходностью".

